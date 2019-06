Před dvěma lety zavedený systém východní a západní skupiny se na aktivu klubů dočkal revize. Jejím výsledkem bude nejen nárůst zápasů vyřazovací části, ale také zřejmě spravedlivější zohlednění bodového zisku po té dlouhodobé.

Účast ve čtvrtfinále už budou mít jistou pouze celky na prvních dvou místech v každé skupině. O druhé čtyřce rozhodne předkolo play-off. To si zahraje osm z celkem deseti týmů na třetích až sedmých místech. Rozhodujícím kritériem pro nasazení bude bodový zisk.

Pokud by úpravy platily už letos, skončila by sezona po základním rozpisu pouze na západě šestým Kralupům a sedmému Královu Dvoru. Naopak vyřazovací část by se týkala i páté Příbrami, které čtvrtfinále uniklo i se ziskem, jímž by ve druhé skupině pohodlně brala druhé místo.

Předkolo se odehraje na dvě vítězná utkání. Stejně tak duel prvního kola baráže mezi oběma týmy z osmých míst. Jeho vítěz si zajistí záchranu i pro další ročník, poražený si opět na dva vítězné zahraje o příslušnost ke krajské lize s šampionem krajské soutěže. Padl tak model prolínací skupiny, ve které hrály poslední týmy ligy a první ze soutěže každý s každým doma a venku.

„Kluby si jednohlasně odhlasovaly platnost upraveného formátu už od následující sezony. Upravený formát tak platí pro následující čtyři sezony,“ informoval předseda sportovně-technické komise krajského svazu Jakub Král.

Na základě sestupů a postupů z letoška došlo k přesunu Velkých Popovic na západ. Kolín B, který o třídu výš nahradil Neratovice, byl podle očekávání zařazen do společnosti klubů skupiny východ. Boje o nového přeborníka kraje vypuknou o víkendu 14. a 15. září.