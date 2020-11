Michale, ve Vítkovicích jste nakonec smlouvu nepodepsal, proč?

Dohodli jsme se úplně v pohodě. Vítkovice mají šikovné beky a pro mne už by asi jejich současný našlapaný program nebyl. Jenom teď co mají za venkovní trip, to je hrůza. Já teď courám s rodinou po Jeseníkách, jsou tady neskutečné výhledy a nedotčená místa. Na rozdíl od nížin svítí sluníčko, výborné na dobití baterek.

A nepřemýšlel jste uprostřed té pohody, že skončíte s kariérou? Třeba vašeho někdejšího spoluhráče Tomáše Rolinka k tomu covidová krize dohnala…

Tomáše plně chápu, že to udělal, už má také ve svém věku jiné priority. A nebudu lhát, i já o něčem takovém uvažoval. Člověk má už nějaký věk a každý nemůže hrát tak dlouho jako Jaroušek (Jágr). Také situace ohledně koronaviru není úplně růžová, do toho nám děti chodí do školy. A protože jsou v první a druhé třídě, je toho hlavně na manželku hodně a já se snažím pomoci, i když do učení se jí moc nepletu (smích). Každopádně teď je hokej na druhé koleji.

Kariéru jste ale nakonec neukončil. Je ve hře opět Kladno, kde jste loni pomáhal se záchranou a letos jste ve dvou zápasech na severu Moravy také vypomohl?

S Kladnem v kontaktu jsme, a když bude z jeho strany zájem, zřejmě se dohodneme. Zatím ale není jasné, zda a jestli se vůbec bude hrát.

Rodinu jste ale z Prahy přestěhoval zpět do Kravař, jak to s Kladnem uděláte? Je to hodně daleko od domova…

Dneska se to dá řešit všelijak a rodinu už bych kvůli pár měsícům zpátky stěhovat nemusel a ani bych to nedělal - jsme zpátky nastálo. Na druhou stranu pokud bude jasné, že se začíná hrát, mohu se doma v Kravařích velmi rychle připravit, stačit mi bude týden. S Kladnem se nám záchrana těsně nepovedla a podle mne je jedním z klubů, které si extraligu zaslouží. Loni nás každý odepisoval a my sice sestoupili, ale jen těsně. Udělala se tam výborná parta, fanoušky má Kladno naprosto úžasné. Vezměte si, že kdyby koronavirus přišel o týden dříve, nesestoupilo by se. V celé Evropě se spadlo jen u nás.

Škoda pro Rytíře je o to větší, že se nebude padat ani v tomhle ročníku…

Vidíte, ale s tím já úplně nesouhlasím, ten náboj mi tam prostě bude scházet. Takové zápasy, jaký jsme hráli na závěr soutěže v Litvínově. Kde jde o všechno a vy ze sebe musíte dostat všechno co ve vás zůstalo. Spousta lidí namítne, že jsme profesionálové a že naplno hrát musíme pořád, ale nejsem si tím úplně jistý. Uvidíme, co novinka přinese.

Do Kladna vás tedy láká i to, že když jste se podepsal pod sestup, tak by bylo fajn být i v postupovém týmu?

Přesně tak, to by bylo dokonalé. Já už pro Kladno nebudu drahým hráčem, o penězích moje smlouva nebude. Nebudu se ani nikam cpát na přesilovky a podobně. Pomoci mohu jinak, třeba malými věcmi. Tým je kompletně vyměněný, ale líbí se mi, jsou tam šikovní borci a je hezké, že Kladno dává tolik možností mladým hráčům. Určitě to bude jeden z hlavních adeptů na postup, i když to bude jako vždycky těžké. Nicméně jak už jsem říkal, do Kladna extraliga patří a hlavně skvělí fanoušci by si ji zasloužili.

Michal Barinka

Narodil se ve Vyškově 12. června 1984, s hokejem ale začínal v Táboře a později v Českých Budějovicích, kde také debutoval v extralize. Brzy pronikl do seniorské reprezentace a později i do NHL, kde se tři roky pokoušel dostat nastálo do sestavy Chicaga Black Hawks. Odehrál tam 34 utkání, po trejdu do Ottawy se ale vrátil do Evropy. Dvakrát tu nastupoval ve švýcarské lize (Bern, Fribourg-Gotterón), hrál v Rusku (Jaroslavl) a v Česku za Vítkovice, Spartu, Brno a Kladno. Michal Barinka si třikrát zahrál na mistrovství světa a v roce 2010 přispěl k zisku titulu mistrů světa. Barvy Česka hájil také na olympiádě v Soči 2014. Je zeťem bývalého reprezentačního trenéra Aloise Hadamczika.