Senzační tažení první ligou hokejové Berounské lvice nemůže zastavit. I přes různé dohady potvrdil jejich guru Václav Roztočil, že se posouvají mezi republikovou elitu a od dalšího ročníku si zahrají nejvyšší soutěž - extraligu.

Hokejistky Berouna na odpočinkovém soustředění po úspěšné sezoně.. | Foto: Berounské Lvice

"Extraliga v Berouně bude! V minulém týdnu byla uzávěrka všech přihlášek. Svaz sice jako vždy dosud nepodal žádnou informaci, ale z dostupných zdrojů je přihlášeno do extraligy zatím pouze jenom pět klubů: Beroun, Kladno, Kadaň, Příbram a Karviná. Co bude dál, nikdo neví jelikož není varianta B. Vítěz z moravské skupiny, ale i tým co se umístil na druhém místě této skupiny, odmítly bez finanční podpory Českého svazu ledního hokeje tuto soutěž odehrát," nastínil dění v ženském hokeji Václav Roztočil.

Má ale i další novinky ze lví klece a mnohem příjemnější. Lvice v nové sezoně posílí několik hráček ze severu Čech a další dvě gólmanky z okolí Prahy. Výhodou je podle Roztočila poloha Berouna. "Nejen pro nás, ale všechny středočeské kluby je dobrá krátká vzdálenost pro cestování k utkání soupeřů. Velkým problémem však zůstávají odchody mladých hráček do ciziny, a to i z Berouna. Hokejový svaz i přes svá mnohá prohlášení dosud bohužel neudělal nic pro to, aby se tato situace změnila k lepšímu," hartusí Roztočil.

Zdroj: Berounské lvice

Ten původně novému prezidentovi Aloisi Hadamczikovi věřil, že podpora ženského hokeje se po jeho úspěších v poslední době zlepší. "Bohužel ke zlepšení ani po druhém bronzu na MS nedošlo! Zavání to velkou diskriminací žen jak ze strany svazu, ale také od vedení města Berouna," zlobí se Václav Roztočil na instituce, od nichž by čekal větší podporu v Berouně úspěšného sportu.

Tým jako každoročně zakončil sezonu velkou party oslavou ve srubu Bouda v Berouně. Ta se náramně povedla, byla jako vždy veselá a vlastně byla také současným zahájením nové extraligové sezony, kde se hráčky seznámily s ohlášenými posilami kádru.

Hráčky čekalo navíc velké překvapení, když došlo k druhému dekorování krásnými medailemi, které byly velkým poděkováním a zlatou odměnou za vítězství v 1. lize a to jako dárek a poděkování od fanoušků.

Samotné hokejistky nezapomněly na již tradiční koupačku, tentokrát v i plavkách v ještě pořád studených vodách Berounky.

Součástí přípravy na novou sezonu by mělo být i jedno hodně zajímavé utkání s jedním z předních kanadských týmů. Dále o víkendu 19.-20. srpna Lvice zúčastní mezinárodního turnaje v Praze za účasti našich předních týmů a jednoho družstva z Ameriky.

Také je důležité upozornit na doplnění názvu klubu HC Berounské Lvice od nové sezony o název Amazonky. Opravdu jim sedí už z důvodu dlouholeté propagace ženského hokeje u nás.