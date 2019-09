Berounské lvice selhaly v domácím prostředí a podlehly hostujícím HC TESLA Pardubice 5:2. Lvice po úspěšném výsledku v předchozím týdnu na ledě v Liberci měli možnost potvrdit svoji letošní suverenitu v 1. lize žen, a tak si pojistit i vedení v lize, ale nepovedlo se! Samotný výsledek sice neodpovídá průběhu hry, ale je jednaznačný.

HC Berounské Lvice. | Foto: Václav Roztočil

Lvice do utkání vstoupily značně ležérně a jakoby si byly jisté, že vítězství přijde samo. To se jim, ale brzy vymstilo, protože Pardubice pozorně a pečlivě bránily, a po brejcích měli několik příležitostí scorovat.To se jim nepovedlo jen díky dobrému výkonu golmanky Berouna, která zlikvidovala jejich vyložené šance. Ale, i tak hostují Pardubice vyhrály první třetinu 1:0 to díky obrovské chybě domácí hráčky, která doslova namazala soupeřce, útočnici Kašparové do jednoznačné gólové příležitosti se kterou ona nepohrdla a zavěsila nekompromisně pod víko berounské svatyně.