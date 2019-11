Zvláště poslední utkání v Roudnici si Berounské Lvice doslova protrpěly, když v utkání musely dohrávat bez svých tří opor a jeden bod byl tak pro trosky Lvic doslova ze zlata. Do utkání se Lvicím podařilo nastoupit po delší době v sestavě na tři pětky, a tak se dala se očekávat dobrá úroveň prvoligového ženského hokeje.

V první třetině utkání byla úroveň hry ze strany obou soupeřek na slabé úrovní, a tak přítomní diváci neviděli, co obě družstva umí, nebo co je ligová úroveň ženského hokeje, jako olympijského sportu. Z obou stran byla hra rozháraná, nepřesná, bez bruslení a kombinace. Snad jediná vstřelená branka z hole Šarloty Tomasco byla hodna prvoligové úrovně. A tak nezbylo nic jiného než aby trenér Berounských Lvic, který v první třetině utkání vždy sleduje hru z horních pater tribun, aby si udělal lepší představu o hře soupeřek, sestoupil na střídačku a patřičně nabudil svoje hokejistky a dodal tak impulz k větší aktivitě na ledě ze strany domácích. Což podle předvedené hry domácích hokejistek ve druhé třetině bylo účinné.

Hra nabrala na obrátkách a Lvice si udělaly ve třetině Roudnických doslova střelnici. Gólmanka hostí dnes již úspěšná reprezentantka U16 Dudková nevěděla, kam dřív skočit napravovat chyby hráček v poli, a tak na domácím ledě bylo jenom jedno družstvo, a to Lvice. Vypovídající je také počet a poměr střel, které vyslaly Lvice na branku Roudnické gólmanky, a to 21 střel Lvice a 7 Roudnice. Výsledkem této kanonády bylo jenom navýšení skóre v utkání na 4:0 po druhé třetině utkání ve prospěch domácích Lvic.

Do třetí třetiny nastoupila družstva s odhodláním, a to Lvice dosáhnout na vytouženou desítku a hostující Roudnice nedopustit, aby toho Lvice dosáhly. Roudnické hokejistky se doslova zakopaly před svojí brankou, často všech pět hráček na brankovišti zalehávaly puk a všemožně přerušovaly hru. Berounské hokejistky tato urputná obranná hra jako by nebavila a úroveň hry opět opadla na úroveň první třetiny. Až když po lajdácké nepozornosti domácích Lvic z náhodného brejku vstřelila hostující hráčka Malá T. gól, tak po mohutném povzbuzování početné „klaky“ v podobě velkého počtu příznivců roudnických hokejistek, hra nabrala opět obrátky. Do konce utkání scházelo 7 minut a Lvice jako by dostaly strach o konečný výsledek utkání? To ale nebylo všechno, protože opět hráčka hostí Malá a jak jinak, než po brejku snížila na 4:2 a to doslova rozdivočelo hostující diváky, tak že, Roudnické hokejistky vstaly z klinické smrti. A proto, že snížení na 2:4 padlo v předposlední minutě utkání, tak Roudnickým již nezbyly síly na změnu skóre utkání.

Z Berounských Lvic je nutno pochválit a to jak jinak, než duo T+T, když Šarlota Tomasco vstřelila dvě branky a Tereza také dvě branky s tím, že druhá a překrásná rána pod víko nebyla po protestech hostujících uznána, mimochodem již třetí branka Topolské ve třech utkáních po sobě! Dobře si také vedla po dlouhé přestávce navrátivší se Eliška Zahálková, nebo poprvé startující novicka Štemberová. Ale i v útoku platná boxerka Jílková, která musí okolo sebe často hledat hokejově myslící spoluhráčky. Velkou pochvalu zaslouží hlavně berounská gólmanka, která musela zaskočit v brance za nemocnou gólmanku Vojtovou. Nyní je reprezentační přestávka a v dalším kole zajíždí Lvice po dlouhých letech na led K. Varů, které po návratu z druhé ligy hodně doplnily a posílily družstvo o zkušené hráčky a zatím jsou tak černým koněm soutěže žen.

HC Berounské Lvice - HC Roudnice výsledek 4:2 (1:0,3:0,0:2)

Branky: Tomasco 2, Topolská 1, Zahálková 1 - Malá 2.

Václav Roztočil