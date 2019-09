Na domácím ledě po velkém boji zdolaly ambiciozní tým HC Děčín, který po letním posílení si dává ambice na vítězství v první lize žen.

Berounské Lvice přes léto doplnily svoje řady o některé posily a také některé nové tváře v lize žen.Kádr družstva berounských hráček má v současné době celkem 28 hráček a z toho dokonce 4 brankářky, což je dobrý základ do namáhavé soutěže. Kádr hokejistek je složený jak ze zkušených hráček, tak i z několika mladých nadějí, když většina je v kádru reprezentace žen U16. Dobrým poznáním je skutečnost, že prvních tréninků na ledě se účastnilo na 12-14 hráček, což je pro jejich hokejovou kvalitu určitě příslibem.

Smutnou skutečností je zoufalá finanční situace Berounských Lvic na zajištění potřebných financí pro novou sezonu. I když Lvice vzorně reprezentují Beroun takřka po celé republice, tak město Beroun za poslední dva roky Lvicím ze svého rozpočtu na sport v celkové výši 4,5 milionu nepřispělo ani jednu korunu!

Soutěž žen se v sezoně 2019-2020 hraje dvoukolově, což čítá na 20 mistrovských utkání. V 1. lize mimo Berounských lvic ještě hrají - HC Dračice Karlovy Vary, HC Bílé Tygřice Liberec, Tesla Pardubice, HC Roudnice a HC Děčín.

HC Berounské Lvice - HC Děčín 6:3 (1:0,2:3,3:0)

Branky: Tomasco 1, Zahálková 4, Topolská 1 - Ajchlerová 2, Forejtová 1.

Samotné utkání začalo ve velké tempu,až s podivem protože to bylo první utkání sezony a hráčky si teprve musely zvykat na nová složení jednotlivých řad. Obzvláště u Berouna to platilo nejvíce, protože ten začal hrát na tři nově poskládané pětky. Po první části první třetiny se začala projevovat převaha Berouna, která ale nebyla zúročena ve skóre zápasu. Ve druhé třetině Lvice polevily ve svém tempu a Děčín toho ihned využil a šel do vedení po dvou krásných sólech hráčky Ajchlerové, která dvakrát zavěsila po sólo průniku přes celé hřiště. Ještě,že mají Lvice Elišku Zahálkovou, která jakoby navázala na svá reprezentační léta, kdy sázela branky do sítě soupeřek na mistrovství světa. A tak o víkendu čtyřikrát překonala gólmanku Děčína a napomohla k jasnému vítězství Berouna. Snad v příštích kolech na její výkon naváží i ostatní zkušené hráčky a promění svoje gólové příležitosti,které nedokázaly zužitkovat v utkání s Děčínem. V dalším kole zajíždí Beroun do Liberce, odkud by rád přivezl nějaké body.

Václav Roztočil