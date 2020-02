Berounské hokejistky po přestávce v ligové soutěži žen doslova nastartovaly hokejový brankostroj. Podařilo se jim v posledních utkáních nastřílet do sítě soupeřkám celkem 30 branek! To vše stihly v průběhu deseti dnů, když po utkání v domácím prostředí doslova smetly HC Liberec výsledkem 8:0.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

To ale ještě nebylo vše, protože dlouho odkládané utkání s Děčínem musely sehrát mimo víkendový termín, a to ve čtvrtek. Z tohoto důvodu nebylo jednoduché zajistit a poskládat potřebnou sestavu, protože hodně dívek se nemohlo uvolnit ze zaměstnání. Takže Lvice odjížděly do Děčína s obavami, jak dopadne konečný výsledek utkání. Ale obavy vedení Berounských Lvic, a hlavně trenéra se ukázaly jako zbytečné, protože dosud spící hokejové naděje dokázali nahradit zkušené borkyně a výsledkem toho bylo jasné vedení v utkání od samého začátku, a to až do skóre 9:4, které v poslední třetině Děčín korigoval na přijatelných 7:9. V utkání doslova řádily Berounské dvě třígolové hokejistky, které překonaly děčínskou gólmanku třikrát, což se podařilo Martinkové a Jílkové.