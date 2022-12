V neděli Lvice hostovaly na ledě Pardubic, které chtěly odčinit vysokou prohru 1:5 z prvního kola soutěže - těžce ji nesly. Doma je přišlo povzbudit i hodně fanoušků, které sledovaly už rozbruslení. "Pro Beroun to měl být tvrdý pardubický perník, na kterém si měly holky vylámat zuby," usmívala se dobrá duše berounského ženského hokeje Václav Roztočil.

Jenže už průběh první třetiny dal jasně najevo, kdo si odveze všechny body. Lvice sice obdržely první gól již v 52 vteřině, ale to je rychle nabudilo a do první pauzy otočily na 6:1. V další části utkání už to byla exhibice Lvic a z domácích se staly jen útrpně přihlížející statistky.

A tak z očekávaného souboje vyšel jednoznačný výsledek 3:11 a tři body pro Beroun, v jehož dresu řádila čtyřgólová Sarlota Tomasco a i sestry Sandra a Alexandra Halounovy. To ani není překvapení, protože jsou obě reprezentantky, hrají také za vedoucí tým extraligy Příbram a vedou kanadské bodování celé nejvyšší soutěže. Pro příklad jejich dominance v nižší soutěži ještě jejich aktuální čísla: obě odehrály v sezoně za Beroun osm zápasů, Alexandra udělala 44 bodů a Sandra jen o tři méně.

Výhrou v Pardubicích se Lvice dotáhly na vedoucí Roudnici, a tak se v neděli 11. prosince bude na ledě Berouna rozhodovat ve vzájemném boji právě s Roudnicí o 1. místě.

Tesla Pardubice - Lvice Beroun 3:11 (1:6, 1:3, 1:2). Branky: Tomasco 4, Halounová S. 3, Halounová A. 2, Topolská.

