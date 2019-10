Po utkání bylo na straně Lvic trochu smutno, ale z Pardubic je i jeden bod doslova zlatý vzhledem k tomu, že v tam dokázaly v posledních sezonách bodovat jedině berounské hokejistky.

Samotné utkání začalo s malým zpožděním, protože v pardubické hale mělo navrch extraligové utkání mužů Pardubice – Mladá Boleslav, a proto bylo všude cítit napětí z tohoto důležitého utkání domácích. I proto najednou nebylo možné najít kabinu pro rozhodčí a časomíru na utkání žen. Vše se nakonec vyřešilo a ligové utkání mohlo začít. Domácí hráčky, posílené vzornou účastí všech jejich dostupných hokejistek, a když si dovolily nastoupit do utkání se čtyřmi formacemi, což není v lize žen běžné, tak si byly jisté svojí výhrou.

Zvláště, když první střelou na branku Lvic šly do vedení 1:0, a to v již v šesté minutě utkání. Berounská gólmanka, ale i obránkyně Hana Nenadálová srovnala stav utkání ukrytou střelou od modré na 1:1. Lvicím tato vyrovnávací branka najednou dodala více energie do žil a útoky Berounských byly hned častější než ataky domácích, ale i na počet šancí Lvice převyšovaly domácí útočnice. Šance bez proměnění nejsou k ničemu, čehož využily domácí hráčky, které z minima šancí, které jim obrana hostí nabídla využily 100 procent. Důsledkem toho bylo navýšení skóre ve prospěch Pardubic na 4:1 na konci první třetiny.

A když brzy po zahájení druhé třetiny Pardubice navýšily skóre na 5:1 ve svůj prospěch, byly Lvice zralé na ručník. Ale to by na straně berounských hokejistek nemohlo být v lize známé duo T+T přesně Tereza Topolská a Šarlota Tomasco, které se nikdy nevzdává, což se také na ledě Pardubic stalo. Tyto dvě berounské opory zavelely k útoku proti uspokojeným a jistým svým vítězstvím Pardubicím. A od tohoto okamžiku se začaly dít na ledě věci, na jaké budou v Pardubicích dlouho vzpomínat. Lvice začaly postupně snižovat náskok. Pardubické hráčky sice bojovaly, seč mohly, ale to nestačilo, skóre utkání se pomalu a jistě snižovalo až na stav 5:5.

Od tohoto okamžiku bylo na ledě jenom jedno družstvo, a to berounské Lvice, které kralovaly ve všech činnostech, a navíc ještě podporované dobrým výkonem brankářky Vojtové Terezy.

V poslední třetině, a to v její polovině, jako by se Lvice chtěly nadechnout k závěrečnému náporu, zaváhaly a Pardubice šly po dlouhé době bez vstřelení gólu opět do vedení v utkání na 6:5. Zdálo se, že hostující hráčky nenajdou již síly na zvrat v utkání, protože jejich hra na dvě pětky byla nad síly domácích, které hrály na čtyři pětky. Ale jednu minutu před koncem utkání, kdy si vzal trenér Lvic oddechový čas, aby poslal po odpočinku na led opět první pětku, která hrála nepřetržitě skoro dvě minuty, Lvice doslova vlétly do třetiny domácích a po krásné kombinaci dua T+T zavěsila Tereza Topolská bombou pod víko branky bezmocné domácí gólmanky a srovnala na skoro konečných 6:6.

Utkání šlo do prodloužení ve hře 3 na 3, kdy se hraje doslova vabank a v tomto počtu hráček na ledě měli opět Lvice velkou šanci vyhrát, ale v tomto prodloužení si nedokázaly poradit s domácí gólmankou, když neproměnily minimálně tři velké šance. Samotné utkání musely rozhodovat až penalty. V Penaltové soutěži sice berounské hráčky vedly, ale po pěti penaltách bylo opět skóre 2:2. V rozstřelu byly šťastnější Pardubice, a tak další bod zůstal na straně domácích.

HC Tesla Pardubice - HC Berounské Lvice 7:6sn (4:1,1:3,1:2). Branky Berouna: Tomasco Šarlota 3, Topolská Tereza 2, Henadálová Hana 1.

Václav Roztočil