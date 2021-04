Podle výsledků z uplynulých roků se jeví jako mírný favorit spíš Dukla, protože zklamaná odjela z ledu pouze v roce 2019. Podle kvality kádru zase odborníci lehce favorizují "dražší" kádr Kladna. Až na ledě se ukáže, každopádně nic jiného než vyrovnanou sérii nečekejte.

Jedni tvrdí, že Kladno má Tomáše Plekance a Jaromíra Jágra, což před dvěma lety převážilo misky na stranu Rytířů. Druzí namítají, že Jihlava má zase Tomáše Čachotského (v play off první ligy se pohybuje spoustu let a ví, co a jak) a hlavně brankáře Maxima Žukova. Mladý vysoký Rus má mnohem lepší čísla než kladenský Slovák Andrej Košarišťan a brankáři spolu s obranami vyhrávají play off, to je známá věc. Nicméně podceňovat Košarišťana si asi nikdo nedovolí, i on mnohokrát Kladno vytáhl ze srabu, navíc velmi dobře hraje hokejkou a ne náhodou už chytal i za slovenskou reprezentaci.

Pro Kladno hovoří domácí prostředí, protože na svém stadionu, byť tam nemohou diváci, vyhrálo až na jeden všechny zápasy v sezoně. Podlehli pouze Slavii 20. září v pak už ztratili jedinou remízou s Třebíčí. Jihlava sice v Kladně mohla uspět, brzy tam vedla 2:0, ale hlavně v poslední části se sesypala a domácí otočili na konečných 7:5. Dukla byla dlouho blíž výhře také na svém stadionu, kde už vedla 3:0, jenže náskok neudržela a zvítězila až po nájezdech.

Tyhle zápasy jsou ovšem zapomenuty, v play off se hraje jiný hokej.

Hlavně hodně vyhecovaný, což potvrdil i útočník Nick Hlava po postupu přes Porubu. "Už v základní části jsem cosi vyhlásil na Jihlavu a pro mě to bude hodně vyhecovaný. Jihlava nás asi hodně prověří a bude to nejnepříjemnější soupeř. Už tím, jak jsem viděl, jak se radují z každé výhry. Je vidět, že jsou na vítězné vlně. Bude to hrozně těžké, pravá válka," věští jedna z nejpovedenějších posila Rytířů.

Kladno by mělo jít do série kompletní, během dlouhé pauzy se dali dohromady i útočné hvězdy, které v Porubě nedohrály, tedy zatím nejlepší střelec Ondřej Machala a Jaromír Jágr, jenž už tolik branek nedává, ale protivník ho musí hodně hlídat. Navíc před dvěma roky se Jágr se stoupající důležitostí utkání převtělil v nejzásadnější postavu postupu

Samozřejmě s Tomášem Plekancem, který je alfou a omegou kladenského výkonu. Nejen, že střílí branky a přihrává na ně, ale hlavně skvěle brání, trenéři ho klidně mohu využít na víc než dvacet minut v zápase. Spoleh je na něj při buly, při oslabení. Na soupeře působí i psychologicky, protože obránci, proti němuž vyjede Plekanec, se nerozehrává ani nestřílí lehce. A v hlavě ho mají, i když to nepřiznají.

Každopádně Jihlava vedená nadaným trenérem Viktorem Ujčíkem ukázala Kladnu mnohokrát, že se ho nebojí, určitě ne velkých jmen v jeho sestavě. Její hra je kompaktní, mužstvo si po obratu série s Litoměřicemi hodně věří a bude nejtěžším možným protivníkem, jakého Rytíři v cestě do extraligy mohli potkat.

Jediná škoda je, že na hokej pořád nemohou diváci, tohle by si moc a moc užili.

A ještě pár čísel a zajímavostí:

Největší hvězdy týmů:

Rytíři Kladno

Zachary Frye, Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr

Dukla Jihlava

Maxim Žukov, Tomáš Čachotský, Matěj Pekr

Brankářská čísla v play off:

Andrej Košarišťan (K) průměr 2,48, úspěšnost 89,96% (14. v lize)

Maxim Žukov (J) průměr 1,98, úspěšnost 92,88% (7.)

Kanadské bodování:

Tomáš Plekanec 12 (4+8) (3.)

Tomáš Čachotský 10 (3+7) (8.)

Střelci:

Ondřej Machala (K) – 8 branek (1.)

Jakub Illéš (J) – 4 branky (12.)

Využití přesilovek:

Kladno - 18,60% (4.)

Jihlava - 15,56% (8.)

Ubráněná oslabení:

Kladno – 78,05% (11.)

Jihlava – 78,85% (10.)

Vstřelené góly (na zápas):

Kladno – 4,33 (1.)

Jihlava – 2,82 (4.)

Inkasované góly:

Kladno – 2,56 (4.)

Jihlava – 2,45 (2.)

A na závěr…

- Oba celky spolu svedly historicky mnoho důležitých bitev. První z nich v 70. letech minulého století rozhodovaly o titulu. V roce 1972 zvládla rozhodující zápas Jihlava, o rok později dokonce v první vzájemné sérii play off (semifinále) porazila Kladno 4:0 na zápasy. Následně získávalo tituly Kladno a dvakrát v přímém souboji s Jihlavou (1977 a 80).

- Celkem šestkrát se oba kluby utkaly v play-off. O první sérii, semifinále 1973, už řeč byla. Podruhé hrály o bronz v roce 1988, tehdy Jihlavy vyhrála 3:2. Potřetí šlo o finále play off druhé nejvyšší soutěže 2003, kdy slavilo Kladno po výsledku 3:1. V I. lize se pak Kladno a Dukla utkaly ještě třikrát v posledních letech. Dukla uspěla v letech 2015 a 2017 – v obou případech až v sedmém zápase, Kladno zase v roce 2019 (4:1). Navíc se střetly v baráži 2018, tam byla bilance vyrovnaná a oba kluby shodně neuspěly.

- Za Jihlavu hrají i bývalí hráči Kladna, dokonce dva nejproduktivnější v základní části. Matěj Pekr pochází z Uničova a za Rytíře bojoval v letech 2016-18. Jiří Fronk z Loun chodil v Kladně na hokejovou 12. ZŠ. Na Kladno má vazby také obránce Daniel Kolář, jehož rodina tady žije, s hokejem však začal v Praze.

- Z Kladna hrál za Jihlavu obránce Jakub Suchánek, který tady mezi sezonami 2017-2019 bojoval jak v extralize, tak v Chance lize. Ondřeje Machalu poslaly do Jihlavy v minulé sezoně jeho Pardubice na čtyři utkání základní části. Trochu více toho za Duklu odehrál Tomáš Pitule, ale to už je víc než deset roků.

- V aktuální sezoně má lepší bilanci Kladno - bralo 4 z 6 možných bodů ze dvou vzájemných zápasů! Doma otočilo stav z 0:2 na 7:5, v Jihlavě vyrovnalo stav dokonce z 0:3 a padlo na nájezdy 3:4.

- Jaromír Jágr odstartoval letošní sezonu zápasem právě s Jihlavou (7:5).

- V obou zápasech dali Jihlavě gól Nick Hlava a Stěpan Zacharčuk, za soupeře naopak pokaždé skóroval Jiří Fronk.

- Nejvíce bodů z týmu proti Dukle letos udělal Tomáš Plekanec (1+3).

- V sezoně prohrálo Kladno doma jediný zápas, 16. září se Slavií 2:4. Od té doby vyhrálo 20 zápasů v řadě s jedinou ztrátou – Třebíč porazilo až po nájezdech.