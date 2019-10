Jeden z nejlepších českých hráčů, kteří působí za oceánem, Voráček měl snad jako jediný jistotu, že se na ledě O2 areny představí domácím fanouškům. Mohl tak shánět v předstihu co nejvíce lístků. Nakonec jich ulovil zhruba padesát, přitom by udal dokonce dvě stovky.

Zápas na domácí půdě je pro něj hodně výjimečným zážitkem. „Nikdy jsem si nedokázal představit, když jsem začínal s hokejem, že bych si mohl v Česku zahrát zápas NHL. Je to další krok v kariéře,“ uvedl třicetiletý útočník.

Poté, co si i se spoluhráči naživo užil utkání Ligy mistrů mezi Slavií a Dortmundem čeká konečně i na jeho celek ostrý zápas. „Všichni už vědí, o co jde. Samozřejmě je to tady trochu odlišné, ale jako vždy musíme najít cestu, jak vyhrát,“ prohlásil Voráček.

Češi v jedné lajně

Že je zápas pro jednoho z ofenzivních lídrů Philadelphie unikátní, si je vědom i trenér Alain Vigneault, jehož čeká na lavičce Flyers soutěžní premiéra. „Jake se moc těší na to, až si zahraje před domácími diváky. Je to pro něj speciální,“ řekl kouč.

Dvojnásobně si zápas může užít český útočník z druhého tábora Dominik Kubalík. „Hraje doma a navíc půjde o jeho premiéru v našem dresu. Určitě to pro něj bude hodně výjimečné,“ prohlásil forvard Brandon Saad, který se představí ve formaci právě s nováčkem v kádru Chicaga a také druhým Čechem Davidem Kämpfem.

Ten si v posledním ročníku především dobrými defenzivními výkony zajistil stálé místo v sestavě. Od třetí útočné lajny nyní bude trenér Colitton požadovat také body. „David dokáže výborně převézt puk z našeho konce na druhý. Saad a Kubalík zase umí skórovat, tak doufám, že budou co nejvíce v útočné třetině,“ uvedl kouč.

Pozornost v Praze tedy nebude upřena na superstar Claudea Girouxe či Patricka Kanea. České publikum bude nejvíce zajímat představení domácích borců. Dokáže se některý z nich prosadit? Velká hokejová show startuje dnes od 20.00.