Bookmakeři mají jasno: vítězem sobotního semifinále bude Kanada. Fortuna vypsala na vítězství kanadského týmu kurz 2,07 : 1, Chance 2,05 : 1 a Sazka 2,00 : 1. Kurzy na to, že vyhrají Češi, začínají ve všech případech trojkou.

Český národní tým byl přitom na Slovensku zatím v řadě ohledů lepší než kanadský. Má vyšší absolutní i relativní střeleckou úspěšnost a úspěšněji se bránil v oslabení. Čeští útočníci navíc zaujímají vyšší pozice v aktuálním žebříčku kanadského bodování.

Nebezpečné kanadské přesilovky

Kanaďané jsou na druhou stranu výrazně nebezpečnější v přesilovkách a sami se nenechávají tak často vylučovat jako český výběr. Také proto jim patří v aktuálním žebříčku Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) první místo, na které Češi zatím nikdy v historii nedosáhli, i když si z mistrovství světa podobně jako Kanaďané přivezli už přes čtyři desítky medailí.

Proti české reprezentaci výrazně hovoří bilance posledních vzájemných zápasů. Z posledních deseti utkání na nejvyšší úrovni vzešli jen jednou vítězně – v základní skupině na loňských olympijských hrách v Pchjongčchangu, a to ještě až po samostatných nájezdech. Z následného boje o bronz vzešla stejně vítězně jako ze všech zbývajících osmi zápasů Kanada.

Papírové předpoklady ale zdaleka nejsou vše, což platí i v případě kanadského týmu. Už dvakrát v průběhu slovenského turnaje hráči javorového listu odvrátili nepříznivý výsledek se slabším soupeřem v poslední vteřině utkání. Nejprve se jim to podařilo v základní skupině proti Slovensku, podruhé ve čtvrtfinále proti Švýcarsku. I to by měli mít čeští hokejisté na paměti.