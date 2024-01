Češky srazily hrdou Kanadu a jsou ve finále, Šapovalivová zase skórovala

Na fantastické čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku navázaly hokejistky České republiky do 18 let semifinálovým šokem. Po výsledku 4:2 totiž vyřadily Kanadu a zahrají si v neděli o titul mistra světa s vítězem duelu USA - Finsko. Gól do sítě Javorového listu opět vstřelila i berounská Adéla Šapovalivová, nejlepší střelkyně českého týmu na šampionátu.

Český tým senzačně vyřadil v semifinále MS Kanadu. | Foto: IIHF