Středočeši počítali i ztráty. Hlavně přišli o vyloučeného Nicolase Hlavu, který si za úder hlavou hostujícího Žovince (hodně přifilmovaný) vysloužil trest ve hře a čeká ho disciplinární stopka. Ve druhé třetině schytal dokonce sedm minut trestu, ale Poruba z toho nevytěžila v podstatě nic, což jí stálo zápas. "Nás tohle rozhodnutí nakoplo a zápas jsme otočili. Koukali jsme na to na videu a soupeřův hráč přifilmoval oba zákroky. Hokejový bůh nám to vrátil," řekl kladenský trenér David Čermák, jenž v mužstvu hokejového boha má, ale tentokrát myslel jiného…

Trenéři Poruby Karel Suchánek a David Moravec tak poprvé od svého nástupu na střídačku na začátku března a deseti výhrách v řadě poznali, jaké je to prohrát.



Do série přitom vstoupili lépe, v první třetině se přitom třikrát za sebou bránili v oslabení. Laxní Rytíře mohli potrestat už ve čtyřech, ale udělali to až při vlastní výhodě, kdy Hudeček trefil parádní centr Tepera.

Rytíři se zmátořili ve druhé části, kdy hru ovládali. Tedy vyjma sedmiminutovky, kdy se po hloupé hlavičce Hlavy na Žovince museli bránit v dlouhém oslabení. Hlava měl velké problémy s disciplínou už v základní části, teď navíc jeho klukovinu Žovinec ještě vyšperkoval teatrálním pádem jakoby byl nějaký fotbalista.

Paradoxně dali Kladenští svůj první gól právě v oslabení, když Plekanec mistrně uvolnil Machalu. Hned vzápětí však hosté přece jen přesilovku po hezké souhře využili Korkiakoskim. Kladno mohlo předtím dvakrát vyhodit, ale platilo, že půjčka za oplátku: za chvíli stejně hrubě chyboval Szathmáry a Frye mířil do vinglu – 2:2.

Jeho tým pak byl odměněn za pokračující aktivitu ve třetí třetině, kdy jeho druhá formace, jíž se proti Slavii tolik nedařilo, zápas rozhodla. Račuk poslal dva krásné pasy na Filipa, jenž první proměnil a ke druhému se sice zřejmě nedostal, ale za záda brankáře Foltána ho srazili obránci. Pro oba to byl v play off první zásah. "Je úleva, že nám to tam padlo. Z celé naší lajny to spadlo," přiznal bez mučení Marek Račuk a Matyáš Filip dodal: "Je důležité dát první gól, ale dokázali jsme za minutu půl vyrovnat i z 0:3 na 3:3. Prohrávat o ˇjeden gól nás neporazí," mávl rukou Filip.

Poruba ještě zkusila dlouhou power play. Podle pokynů někdejšího slavného hráče Davida Moravce tlačila, ale pak její rozehrávky vyčapal Melka a zavěsil na 5:2. Toman ještě šťastně snížil, ale to už bylo jen pro změnu statistiky.

„Byli jsme bez pohybu a nevím, zda to bylo autobusem, když jsme přijeli včas. Ve druhé třetině se navíc ukázal náš problém s přesilovkami. Měli jsme sedm minut, ale hráli chaoticky, vestoje, což závěrečný výsledek ovlivnilo," mrzelo zkušeného trenéra hostů Karla Suchánka, jehožu se novináři ptali i na Hlavovo vyloučení a simulování Žovince. "Od toho jsou rozhodčí, jsou zkušení. Jestli to bylo přihrané, patří to k hokeji. Je to semifinále, bude to jiskřit, musí. Nikdo nechce prohrát," řekl Suchánek.

Domácí trenér David Čermák mínil, že po slušném začátku ublížily jeho týmu vlastní přesilovky. "Hráli jsme je špatně a soupeř nám dokonce párkrát ujel. Od té doby jsme nehráli dobře," uznal. Podle něj mužstvo nakoplo vyloučení Hlavy, při němž cítilo křivdu. "Nás tohle rozhodnutí nakoplo a zápas jsme otočili. Koukali jsme na to na videu a soupeřův hráč přifilmoval oba zákroky. Hokejový bůh nám to vrátil," dodal Čermák, jenž v mužstvu hokejového boha má, ale tentokrát myslel jiného…

Rytíři Kladno - HC RT TORAX Poruba 2011 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)



Branky a nahrávky: 32. Machala (Plekanec), 37. Frye, 50. Filip (Marosz, Račuk), 53. Račuk, 58. Melka – 18. Hudeček (Teper, Kozák), 32. Korkiakoski (T. Jáchym, Stloukal), 59. Toman. Rozhodčí: Čech, Jaroš – Otáhal, Komínek. Vyloučení: 3:3, navíc Hlava (K) na 5+TH. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Stav série: 1:0.



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec, Jágr – Filip, Marosz, Račuk – Hlava, Pitule, Melka – Guman, Machač, Kubík.



Poruba: Foltán – Teper, Žovinec, Urbanec, T. Voráček, Kozák, Szathmáry, Slavík – Hotěk, Hudeček, Kanko – Sikora, Adam Raška I, Pořízek – Špaček, Toman, Endál – Korkiakoski, Jáchym, Stloukal.