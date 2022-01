Kristo přicházel před sezonou jako velká posila a Rytíři si malovali, že on a Dan Ciampini by mohli s Tomášem Plekancem vytvořil údernou první formaci. Plán totálně ztroskotal. Ciampini nepřijel úplně zdráv a do formy se nedostal (odešel do Bolzana, kde se mu také příliš nevede), Kristo sice bojoval, trenéři mu tvrdošíjně dávali šance i na přesilovkách, jenže góly nedával. Ve 38 utkáních stihl 3 a k tomu 8 asistencí, což je na hráče, jenž ještě nedávno hrával špičkové ligy za Kunlun, Rigu, Rapperswil, Augsburg a bojoval za Spojené státy na MS 2013 zoufale málo.