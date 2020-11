Výkladní skříní každého klubu je A tým, s nímž jste do nového ročníku vstoupili premiérově do krajské ligy. Jaké jste zatím získali zkušenosti s touto soutěží?

Ano, je pravda, že A tým je výkladní skříní každého klubu. Zvláště, pokud má klub tak širokou základnu mládeže jako my, tak A tým působí motivačně na děti, které si v hráčích hledají své vzory a často k nim vzhlížejí. Náš tým se buduje dlouhá léta a letos přišel postup do vyšší soutěže, o kterém jsme v týmu demokraticky hlasovali. Musím uznat, že to je pro náš tým velký skok, se kterým se postupně srovnáváme.

Daří se vám zapojovat ke starším hráčům i ty mladší?

Máme v týmu hodně zkušených hráčů, kteří by se dali dle sportovního hlediska označit za veterány, například David Belda, Radek Křesťan, Roman Foltýn, Václav Sládek a další. Snažíme se tyto zkušené hráče doplnit mladými posilami. Letos v základním kádru pravidelně nastupuje Adam Řepka (ročník 2000) a v přípravě dostal šanci dokonce i kapitán juniorů Ondřej Stloukal (ročník 2001), který odehrál i mistrovské utkání v Čáslavi. Další, kdo si v přípravě s A týmem zahrál, byl kapitán dorostu Martin Vitásek (ročník 2004).

Kdo Žebrák v krajské lize trénuje?

Jsem rád, že se nám podařilo sehnat nového zkušeného trenéra Miloslava Křesťana, který A tým trénuje od začátku sezony. Někteří hráči ho znají od svých mladých let, kdy je trénoval v mládežnických týmech. Hráli jsme zatím pět utkání a kvůli Covidu byla soutěž pozastavená. Myslím, že jsme odehráli solidní utkání a samozřejmě se ještě adaptujeme na vyšší soutěž, což nám ještě chvíli potrvá.

V čem jsou největší rozdíly mezi krajskou soutěží a krajskou ligou?

Liga je o hodně rychlejší, „hokejovější“ a kvalitnější. Všechny týmy mají většinou hráče, kteří mají zkušenosti s první a druhou ligou, někteří i s extraligou.

Poohlíželi jste se v přestávce po nějakých posilách?

Zatím o posilách neuvažujeme, chceme hrát s vlastními hráči. Financování celého klubu a zejména mládeže je velmi finančně náročné, a proto si nemůžeme dovolit platit nové posily, které by přinejmenším očekávaly uhrazení cestovních náhrad, a to by nebylo fér vůči stávajících hráčům, kteří nejsou klubem placeni a dokonce platí i roční příspěvky. Chceme jít cestou, že si vychováme vlastní hráče, což nějakou chvíli bude trvat.

Máte nějaké zprávy, že by se soutěž znovu mohla spustit?

Nyní nemám žádné informace, myslím si, že to nikdo neví. Pokud děti nezačnou chodit do školy, tak nás určitě na led nepustí.

Spokojeni můžete být ve Spartaku s mládeží. Kolik máte týmů?

Všechny mládežnické týmy mi opravdu dělají velkou radost. Naše základna se neustále rozrůstá a nyní máme 1., 2., 3. a 4. třídu (na snímku) přípravek, mladší žáky (6. – 7. třída), starší žáky (8. - 9. třída), dorost (ročník 2005 – 2004), juniorku (2003 - 2001). S přípravkou jsem velice spokojen, je tam vidět u dětí velký progres. Oceňuji hlavně práci trenérů Petra Šmída (1. - 2. třída), Jana Fodora, Jakuba Bakuleho a Davida Beldy (3. - 4. třída).

Zdroj: www.hokejzebrak.cz

Jak se daří žákovským týmům?

Začátek sezony se jim velmi nevydařil, zatím mají jen jednu výhru, ale makají a věřím, že půjdou výkonnostně nahoru. Je na čem pracovat, myslím, že trenér Jiří Kučera je posune dál. Starší žáci začali výborně a v současné chvíli vedou skupinu, což je velký úspěch, ale je potřeba pořád intenzivně pracovat, protože zápasy proti velkým klubům, jako je například Sparta Praha, jsou velmi náročné. Trénování starších žáků mám na starost a tak věřím, že se nám bude v budoucnu dařit stejně jako doposud.

Velmi dobře je tom také dorost. Je to tak?

Co se týká týmu dorostu, který také trénuji, tak ti začali sezonu také výborně a vedou základní skupinu. Jsme na dosah toho dostat se do finálové skupiny a určitě chceme bojovat o postup do extraligy. Týmem, který má asi nejnáročnější soutěž, je juniorka. hraje se hodně utkání a dojezdové vzdálenosti jsou veliké, například České Budějovice, Pelhřimov, Český Krumlov, Domažlice, Tábor atd. Juniorka ještě utkání nevyhrála, ale vždy to bylo velmi vyrovnané a trochu chybělo to sportovní štěstíčko (úsměv). Doufám, že se juniorce pod vedením Petera Mitošinky začne dařit lépe.

Stihli jste před přestávkou nábor a mohou se děti i při přerušení soutěží hlásit?

Nábor dětí funguje od začátku sezony a i nyní se mohou uchazeči přihlásit, jen musí počkat, až se opatření opět uvolní. Trenérem náboru je svazový trenér Jiří Kučera.

Určitě máte hodně starostí se zajištěním provozu zimního stadionu. Jaká je nyní situace?

Situace není dobrá, ale nechci si stěžovat, protože je daleko více jiných lidí, kteří jsou na tom kvůli pandemii mnohem hůř. Nejdražší na provozu je udělat led, obzvlášť v našich podmínkách. Led jsme v druhé polovině září udělali a po třech týdnech jsme museli stadion uzavřít. Další dva týdny jsme led jenom udržovali a čekali, jak to bude s nouzovým stavem. Bohužel po dalším prodloužení nouzového stavu jsme museli stadion úplně vypnout kvůli vysokým provozním nákladům. Čekáme, až nám situace dovolí opět trénovat a hrát a poté uděláme led nový.

Počítali jste už ztráty a bude možné získat od vlády nějakou kompenzaci?

Ztráta bude kolem čtyř set tisíc korun. Kompenzace zatím od vlády pro sportoviště nejsou.

Pozitivní zprávou je, že se rozjedou alespoň profesionální soutěže včetně hokeje. Jste za to rád a pokud bude vše fungovat, bude to signál i směrem k amatérským soutěžím?

Je to taková malá kapka naděje. Samozřejmě jsem rád, že se bude hrát alespoň profesionální soutěž. Dnešní situace je dost nejistá, takže nám zbývá jen doufat, že to všichni společně zvládneme a brzy se uvidíme na hokeji.