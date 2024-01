Bouřlivého přivítání se přes pozdní hodinu návratu z dějiště mistrovství světa dočkala v sobotu před půlnocí česká hokejová dvacítka, která v Göteborgu vydřela bronz. Bylo patrné, že tým kouče Patrika Augusty končil turnaj výhrou, na tvářích všech zářily široké úsměvy. Velký rozdíl oproti loňsku, kdy přitom junioři dobyli stříbro. Tehdy však hráči teprve potřebovali postupně vstřebat, jak velkého úspěchu dosáhli, ačkoliv jim titul světových šampionů protekl mezi prsty.

Radost českých mladíků na světovém šampionátu dvacítek. | Foto: Profimedia

"Ty oslavy jsme si užili bezprostředně po zápase víc než loni. Přece jen jsem neprohráli finále jako minulý rok, ale ten zápas byl vítězný," přitakal v rozhovoru s novináři útočník Matyáš Šapovaliv, jeden z pamětníků loňské cesty do finále.

"Bylo to něco jiného než před rokem v Halifaxu, protože po prohraném finále - i když je i druhé místo úspěch - se šampáňo v kabině nebouchá. Tady se to mohlo oslavit trošku víc. Je to prostě lepší pocit bezprostředně po zápase, když zakončíte turnaj vítězně. V kabině se slavilo dlouho, pak jsme se vydali i do centra, ale nebylo to nic šíleného," přiblížil devatenáctiletý útočník.

"Při odletu jsme sice s autobusem chvilku čekali, ale sešli jsme se všichni," hlásil s úsměvem. Další oslavy budou následovat. "Ještě budeme pokračovat, někam s klukama zajdeme. Je tu hodně kluků, co musí zpátky do juniorek v zámoří. Většina nás odlétá v pondělí," dodal Šapovaliv.

Čas od skončení zápasu do odletu mužstvo náležitě využilo. "Hned po zápase jsme si přiťukli, oslavili jsme to a zařvali si. Já šel potom za mámou, která nám pogratulovala, pak jsme se napili ještě v kabině a přesunuli se na hotel, kde oslava pokračovala. A potom jsme zamířili do města, ale myslím, že zpátky jsme se vrátili ve slušnou hodinu. Ve Švédsku je to drahý, tak jsme nic nevymýšleli. Důstojná oslava slušných kluků," ujistil s úsměvem Tomáš Hamara.

Také on patří patří do šestice šťastlivců, kteří vybojovali dvě medaili za sebou. "Mluvili jsme o tom s klukama po zápase, jak obrovské štěstí máme, že se nám to takhle podařilo. Máme teď spoustu výborných hráčů v NHL, jimž se to nepovedlo a medaili z dvacítek nemají. Pro nás je to super odrazový můstek do seniorského hokeje, který je před námi," věří Hamara.

Právě u jeho jména zůstane už navždy připsaný vítězný gól duelu o bronz proti Finům (8:5). "Postup ve čtvrtfinále přes Kanadu, to bylo něco nádherného. Ale pro mě osobně je naprosto nezapomenutelným zážitkem ta třetí třetina proti Finům. Dokázali jsme si už během turnaje, že všechno je možné. A když jsme všichni věřili, že to dokážeme obrátit, tak se to i stalo," připomněl k fantastickému obratu v samém závěru utkání.

"Ta euforie byla velká. Tuhle akci si budeme dlouho pamatovat. Dlouhodobě jsme se připravovali a pracovali, hráčům patří obrovský dík za to, jak to odmakali na ledě. Mohli jsme si to pak celé užít s nimi," ocenil hráče za jejich přístup hlavní kouč Augusta.

"Jak probíhaly oslavy? Někteří z těch kluků ještě nejsou plnoletí, takže ti to dodržují. A ti, kteří už plnoletí jsou, tak si můžou dělat, co chtějí… Myslím, že i když to není zlato, tak i bronz je pro tuhle zemi úspěch, který se musí oslavit. Takže jsme to oslavili i my trenéři. A myslím, že jsme si to užili," doplnil ho asistent Robert Reichel.

"Momentů, které utkví v paměti, je samozřejmě více. Ten závěr s Kanadou… Pak na úplný konec zápas o třetí místo, který byl jako horská dráha. Pořád jsme tlačili na hráče, aby věřili, že to dokážeme zvládnout. A to v nás zůstane. Celý ten příběh, který se tam odehrál, to si asi budou pamatovat všichni," poznamenal druhý z asistentů Pavel Trnka.

Vedení Českého hokeje zastupoval při přivítání člen výkonného výboru Jiří Šlégr. Nijak neskrýval, jak ho závěr bitvy o bronz dojal. "Všiml jsem si, když se na konci trenéři objímali v tom kolečku na střídačce, jak Robertovi i tekly slzy. A já se mu nedivím, protože mně doma tekly taky. Je to vždycky úžasná euforie. A bylo vidět, jak moc si to užili hráči, ale s nimi i trenéři. Kluci nám udělali obrovskou radost," řekl bývalý vynikající obránce, který právě s Reichlem vyhrál olympijské hry v Naganu.

Připustil, že mužstvo nebylo v jednoduché pozici, když na sever Evropy jelo obhajovat stříbro. "Na začátku jsme byli hodně překvapení porážkou (se Slováky), ale kluci pak hráli lépe a lépe. Ten závěr byl šokující pro celý hokejový svět a budeme na to všichni dlouho vzpomínat. Hokej je v tomto nevyzpytatelný a nádherný, že se může stát cokoliv. A když věříte, můžete se během pár sekund stát medailistou na mistrovství světa," uvedl Šlégr.