RZ, HOSK, potažmo HC Dobříš, klub, ve kterém udělal své první hokejové krůčky například i dvojnásobný mistr extraligy Michal Dragoun, patřil ke stálým účastníkům krajské soutěže. Tu ale v roce 2006 odhlásil, čímž byl započat jeho ústup z hokejové mapy. Následně se oddíl zaměřil pouze na výchovu mládeže, ovšem po dalších třech letech a fúzi s konkurenční Obecnicí definitivně zanikl. Zimní stadion byl navíc záhy kvůli nevyhovujícímu stavu dokonce uzavřen. Po částečné rekonstrukci byl znovu otevřen v roce 2016 a od té doby slouží pro veřejné bruslení, případně hobby mače.

Fakt, že se momentálně prohánějí na ledě extraligové kluby Sparty Praha, Mladé Boleslavi, Plzně a k nim i prvoligová Slavia Praha, kterou ještě s největší pravděpodobností doplní i Jágrovo Kladno, se tak dá považovat za malý zázrak.

„Koronavirová situace tomu bezpochyby nahrála do karet. Tak dlouho se město dohaduje o stavbě nového stadionu, až se to nakonec vyplatilo,“ naráží bývalý hráč Dobříše Aleš Hovorka na skutečnost, že navzdory dlouholetým plánům je hrací plocha nezakrytá.

To považuje za jednu z hlavních příčin, která mimo jiné brání k obnovení činnosti oddílu. „Mrzí mě to, protože hokejistů je tu opravdu mnoho. Bohužel jsme nuceni hrát jinde. Dobříš by si zasloužila svůj vlastní tým. Byla by to možnost nejen pro nás, ale i pro mládež,“ tvrdí Hovorka.

Právě zviditelnění, o které se v těchto dnech starají extraligoví hokejisté, je však v řadách odchovanců dobříšského klubu vnímáno jako naděje směrem k lepší budoucnosti. „Chci věřit, že se něco změní k lepšímu. Na druhou stranu jsem realista a uvědomuji si, že situace není růžová,“ podotýká Radek Bartoš.

„Musí zapracovat jiní lidé. Když to jde v půlce října domluvit pro extraligu, tak proč by nešlo zalobbovat za dobříšské hokejisty,“ říká nejmenovaný respondent (zřejmě) s odkazem na osobu bývalého reprezentačního trenéra a současného funkcionáře Slavomíra Lenera, který ve městě žije a patřil k hlavním iniciátorům extraligové invaze.

Jestli nějakým způsobem pomůže ve městě nastartovat novou hokejovou éru, je ve hvězdách. Když nic jiného, tak pro dobříšské hokejové nadšence se jedná alespoň o zajímavé zpestření.

„Už sháním dres Sparty. Pak nenápadně skočím na led a půjdu do toho s nimi,“ plánuje s nadsázkou další bývalý hráč Vojtěch Uher, který stejně jako drtivá většina lidí lituje toho, že tréninky jednotlivých týmů nejsou vzhledem k opatřením přístupné pro veřejnost. „Je to velká škoda. Pro všechny z nás by to byl určitě zážitek,“ povzdechl si.