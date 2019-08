Fanoušci Medvědů, jásejte! Dospělí budou hrát opět mistráky

Mladí hokejisté z líhně hokejového klubu HC Berounští Medvědi dospěli do věku, kdy se mohou zapojit do soutěže mužů. Vedení klubu rozhodlo o přihlášení A týmu do Krajského přeboru Prahy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

V něm se budou Medvědi od září utkávat s týmy TNP Praha, Kobra Praha B, Žižkov Praha, Hvězda Praha, Smíchov 1913 a Letci Letňany. Vítěz ligy získá právo na účast v kvalifikaci o 2. ligu. „Jsme rádi především kvůli našim odchovancům, kteří projevili zájem pokračovat v Berouně v mužské kategorii, že se nám podařilo soutěž přihlásit," komentoval tento krok šéftrenér klubu Petr Třinecký. První domácí duel Medvědi sehrají v sobotu 28. září.

Autor: Jan Bežó