„Ani nevím, jak to mám komentovat. Nikdo nymburským Lvům nevěřil, že něco takového dokážou. Je to o rodině. A tým Nymburka funguje jako rodina. Když se nedařilo, semkli jsme se a jeli jsme dál. To je náš klíč po celou sezonu,“ byl nadmíru spokojený trenér nymburského mužstva Pavel Bartoníček.

Jeho tým zvládl finálovou sérii, v obou duelech Neratovice porazil, oba mače nabídly gólové hody. „Byl to těžký soupeř, kterého jsme znali ze skupiny. Ale díky formě z předchozích zápasů jsme dominovali,“ uvedl ke dvěma finálovým utkáním Bartoníček.

Nyní se mohou nymburští hokejisté chystat na postupový souboj s týmem Žebráku. „Už vidím, že kluci jsou ze zápasů v play off unavení. Chtěl bych jim ale poděkovat, že to zvládli, je to práce celého týmu. Pro nás třešnička na dortu. Máme na to soupeře porazit, je to hratelný soupeř,“ věří v další úspěch Pavel Bartoníček.

Žebráku se sezona vůbec nedaří. Na většinu týmů z Krajské ligy neměl, ve 22 zápasech vyhrál jen dvě utkání a ještě v prodloužení. V boji o vyhnutí se baráži sice v Kutné Hoře nehrál zle, ale odveta už patřila jasně soupeři.

První zápas série Žebrák - Nymburk se hraje ve středu 9. března v Hořovicích, druhý v Nymburce v sobotu 12. března. Případný třetí mač hned v neděli 13. března opět na ledě Žebráku.

