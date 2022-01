Hosté sice otevřeli skóre, ale pak dlouho tahali za kratší konec a Černošice otočily na 4:1. Na body pro Královák to nevypadalo, ale Slabý do druhé pauzy korigoval a ve třetí třetině se hostům povedlo vyrovnat. Dlouho to tak nevypadalo, ale tři minuty před koncem se povedl parádní blafák Milanu Piovarčimu a rázem bylo o co hrát.

Domácí se dlouho dobře bránili, pak však trenér Králova Dvora Vladimír Kameš odvolal gólmana a při power play hezkou ranou vyrovnal Miroslav Žáček. Chyběly necelé dvě vteřiny!

V prodloužení se nic nestalo a nájezdy vyšly lépe domácím, kteří proměnili dva, zatímco hosté žádný. „Penalty, to už je vabank, nevyšlo to. Jsem ale na kluky hrdý, že nic nebalí a bojují do konce zápasů,“ chválil Vladimír Kameš a jediné, co kritizoval, byl výkon rozhodčích Pokorného a Stanka, kteří vyloučili Mišku do konce zápasu. „Chyby od rozhodčích se opakují, to mě štve,“ dodal Kameš.

Černošice - Králův Dvůr 5:4 po nájezdech (1:1, 3:1, 0:2 – 0:0). Branky: 19. Vokurka (Brejcha), 22. Novák (Pulkrab), 33. Sobotka (Jindra), 35. Hofmeister (Krudenc, Novák), roz. náj. Šalamoun - 2. Piovarči (Slabý, Hamada), 38. Slabý (Piovarči, Hamada), 58. Piovarči (Kulich), 60. Žáček (Kulich).

Králův Dvůr: Černý - Slabý, Klimeš, Žáček, Kulich, Veselý – Hamada, Petrus, Šnaidauf, Krásl, Miška, Piovarči, Březina, Gebhart, Pánek.

