Česká hokejová osmnáctka má na MS ve Švýcarsku nový gólový song. Je hitem internetu, zároveň je ale velmi kontraverzní.

Česká radost z gólu | Foto: Hlinka Gretzky Cup/Jan Beneš

Stály vám vlasy na hlavě, když po gólu českých hokejových reprezentací na vrcholných světových podnicích zněla kapela Maxim Turbulenc a jejich předělávka písně Zavolejte stráže z populárního filmu Ať žijí duchové!? Máme pro vás jednu dobrou zprávu: při zápasech naší osmnáctky na právě probíhajícím mistrovství světa ve Švýcarsku tenhle song po vstřelené brance neuslyšíte. Ale nejásejte, až si poslechnete nový goal horn svěřenců Jakuba Petra, možná se vám po „pážeti" zasteskne.

„Bejby chci tě hafo, bejby tak pojď na to, ukazuje ass, já slintám jak pes, hafo, hafo, hafo chci mít nahoře bez," duní Raiffeisen Arena ve švýcarském Porrentruy, kde naši reprezentanti hrají. Perverzní skladba interpreta Franka Wilda a influencerky Anny Hamannové, která svá nahá videa a fotky publikuje na sociální síti s předplaceným obsahem a v klipu explicitně předvádí v roli feny postelové hrátky, budí u velké části veřejnosti pohoršení.

Komentář Františka Bílka

Že si naši hokejisté do 18 let vybrali Hafo jako svůj gólový song? To nijak nepřekvapuje, vždyť je jim mezi šestnácti až osmnácti roky, sexuálně laděná písnička bezpochyby zosobňuje jejich emoce, touhy, myšlenky. Prostě mají sex v hlavě na druhém místě po hokeji. Alespoň tedy doufám, že hokej vede. V jejich věku je zkrátka naprosto normální, že je Hafo oslovuje. Co ale nepovažuji za normální, je hranice toho, co lze na internetu volně publikovat. Ale to je problém, za který hráči osmnáctky nemůžou, jejich výběr je jen důsledkem nefiltrované svobody.

Pravdou ale je, že bizarní píseň má na YouTube od listopadu přes 5 miliónů zhlédnutí a i mezi sportovci se těší velké oblibě. Zněla například kabinou Kladna, které v týdnu obhájilo extraligovou příslušnost, podle zpráv Deníku si ji zamilovala i celá řada žákovských celků po celé republice.

Trenér osmnáctky Jakub Petr s Hafem nemá problém. „Je to volba kluků. Každý kritizuje to, co chce, ale spousta lidí má tyhle děti doma. My jsme tu samozřejmě od toho, abychom je trochu přibrzdili, ale s tímhle songem nemám absolutně problém. Při výběru byly asi tři varianty, jednu jsem zasekl. Když dají kluci gól, tak ať jim zahraje, co si oni vyberou a co uznají za vhodné. Já za nimi stojím,“ říká.

Zdroj: Youtube

Že pozitivní reakce na zmiňovanou volbu prakticky neexistují? Pohled českých hráčů je poplatný tomu, co se zpívá v zmiňované písni. Komu se to nelíbí, ať si políbí. „Nějaké názory jsme četli, ale spíš jsme se nad tím pousmáli. Je to rozhodnutí celého týmu, takže si za výběrem stojíme,“ obhajuje kanonýr z brněnské Komety Eduard Šalé týmovou volbu. „Pár postřehů jsme zaznamenali, ale nebereme si to. Soustředíme se hlavně na naše výkony,“ doplňuje ho útočník Vojtěch Hradec.

Osmnáctka zatím ve Švýcarsku prohrála na nájezdy se Slovenskem (2:3), včera rozprášila Německo (7:0). V neděli od 17 hodin ji čeká Švédsko.