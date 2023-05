Ženská hokejová extraliga se v příští sezoně výrazně promění. Doposud čtyřčlennou soutěž rozšíří dva nováčci, navíc místo jednoho jejího tradičního účastníka přibude další nový tým. V této souvislosti se intenzivně mluví o třech klubech z Ústeckého kraje.

Lvice Beroun a jejich hosté! | Foto: Lvice Beroun

V březnu Příbram oslavila svůj sedmý titul v řadě, druhá skončila Karviná, třetí místo si bez problémů vybojovalo Kladno. Litvínov byl celou sezonu na chvostu, nevyhrál ani jeden zápas a vstřelil pouze 10 branek.

„Já končím, nemám už na to sílu. Už to nejde dál dávat. Jsem spíš manažer, před zápasy musím dávat kádr dohromady, fakt to není sranda," řekl Deníku ještě před sérií o bronz dlouholetý trenér litvínovských hokejistek Zdeněk Němec. Zároveň připustil, že skončí i litvínovský ženský hokej. „Klub uvažuje o zrušení týmu žen z důvodu malého počtu opravdu litvínovských hráček a samozřejmě i z důvodu finančních, i když ho doteď podporoval, holky nemusely platit ledy, rozhodčí. Je varianta, že se naše kapitánka pokusí dát družstvo dohromady, ale bude muset shánět kromě hráček i peníze, možná se pokusí ještě jednat s kubem. Proto se mi pravděpodobnější jeví varianta přesunu do Kadaně, kde vzniká hokejový tým žen. Navíc holky na něj mají vazby. Všechno se bude řešit po sezoně."

Na začátku května je jasné, že Litvínov opravdu podstoupí svá práva Kadani, která místo něj bude hrát příští extraligový ročník. „Holky v Litvínově pokračovat nebudou," sdělil Němec. Na extraligu se tak můžou těšit fanoušci v Kadani, což potvrdil i viceprezident SK Kadaň František Chmel. „Připravuje se smlouva o převzetí práv od Litvínova. Během května se vše uskuteční, podáme přihlášku do extraligy. Teď dáváme dohromady trenéry, realizační tým. Holek máme dost, mají velkou chuť. Bude za nás nastupovat například Aneta Lédlová se svou holkou. Troufám si říct, že na tom budeme lépe než Litvínov."

Možnost účasti v extralize si v západní skupině 1. ligy vybojovaly Berounské Lvice, v té východní byla nejlepší děvčata z Valašského Meziříčí. Beroun, který je baštou ženského hokeje už čtyřicet let, právo postupu využije. „Dáváme dohromady kádr, brzy zahájíme suchou. Beroun do extraligy historicky patří. Neuvažovali jsme o tom, že bychom postup zamítli. Stále ještě máme velkou chuť, i když je to někdy velmi náročné v našich podmínkách," řekla duše berounského ženského hokeje Václav Roztočil.

Valašské Meziříčí ale na rozdíl od Berouna účast v extralize odmítne, což nastínil Deníku předseda klubu Tomáš Vašica. „Pro nás je extraliga v současné době finančně nereálná. Jsme malý klub. Ještě o tom všem budeme jednat, ale s největší pravděpodobností zůstaneme v 1. lize." Jeho slova doplnil trenér žen Aleš Veselý. „Nejde samozřejmě jen o finance, ale také o děvčata, která hrají za kluky; nebyla by asi šance dostat všechny na zápas žen, jelikož kluků je málo. Navíc většina ještě studuje a škola má samozřejmě přednost. Výhledově však máme zájem extraligu hrát."

Uvolněné místo by tak mohlo připadnout jednomu z druhých celků východní a západní skupiny; na Moravě byla druhá Břeclav, v Čechách Roudnice. Manažerka ženského hokeje Tereza Sadilová ale zatím nechce předjímat. „My zatím nemáme žádné signály od klubů, které postoupily, že by se svého práva vzdaly. Pokud by ale tato situace nastala, budeme se tomu věnovat s ředitelem soutěží Antonínem Vansou a Disciplinární komisí Českého svazu ledního hokeje. Přihlášky se podávají do konce května. V této chvíli postupujeme sportovní cestou, čili rozhoduje pořadí po konci posledního ročníku."

Deník se zeptal zástupců Břeclavi a Roudnice, jestli by jejich oddíly o postup do extraligy stály. Z Břeclavi přišla záporná odpověď. „My to pravděpodobně nevezmeme. Museli bychom být nachystaní, takhle narychlo by to byl problém. Extraliga je finančně jinde, je tam část holek profi, u nás to skládáme po škole. Do budoucna to třeba bude jiné, to bychom zájem s největší pravděpodobností měli, ale teď na to nejsme připraveni. Bylo by to ježdění přes celou republiku, většina klubů je z Čech. Ne, na to teď bohužel nemáme."

Roudnice by po extralize s chutí sáhla, což potvrdil její předseda David Sklenář. „Náš klub má eminentní zájem o postup do extraligy. Víme, že teď musíme čekat. V našem klubu hraje hodně dívek a žen, a to prakticky ve všech kategoriích od dorostu až po nejmenší děti, navíc náš tým žen v 1. lize táhnou dívky zejména ročníku 2008/09. Extraliga by byla velkou odměnou za to, jakou systematickou práci odvádíme s dívčím hokejem. Nehledě na to, že několik našich dívek nakouklo již do reprezentací U16, U18 a dokonce i do seniorské ženské reprezentace a pravidelně se účastní přípravných kempů, které pořádá svaz."

Sklenář věří, že by Roudnice nehrála v nejvyšší ženské soutěži druhé housle. "Náš tým by rozhodně nebyl jen do počtu. Věříme, že bychom byli velkým přínosem pro nejvyšší ženskou soutěž."