Králodvorští hokejisté už makají na zimním stadionu v Berouně. Trenér Kameš může počítat s dvaadvaceti hráči a s nimi se připravuje dvakrát týdně na ledě. V plánu jsou i přípravná utkání, v tom prvním podlehl Králův Dvůr univerzitnímu týmy Engineers Prague 3:5.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Josef Kardoš

„Podařilo se nám posílit stávající jádro týmu, a to jak v obraných, tak útočných řadách. Do obrany přichází Martin Slabý a David Kulich, do útoku Jiří Tuček (návrat z hostování), Krištof Špičan a také všem berounským fandům velice známý Petr Šinágl,“ přiblížil pohyb v kádru Ondřej Šnaidauf.