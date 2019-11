Králův Dvůr – Slaný 3:2 SN (0:1, 1:1, 1:0)

Branky: 34. Brém (Piovarči), 42. Chládek (Brém), rozhodující nájezd Chládek – 10. Frolík, 24. Malát (Kulich). Diváků: 60. HK Easy Flyers Králův Dvůr: Černý – Žáček, Veselý, Hrdlička, Klimeš, Chládek, Herna, Branislav – Gebraht, Hamada, Šnaidauf, Veber, Krásl, Piovarči, Mikáska, Hanzlík, Brém, Mahel, Pánek.

Před týdnem králodvorští hokejisté zdolali Žabonosy, takže v přípravě na Slaný měli domácí hráči dobrý pocit. „Ano, je to tak, po jednoznačné výhře 6:2 na kolínském ledě s mužstvem HC Žabonosy byl náš tým pozitivně naladěný i na náš domácí souboj s HK Lev Slaný. Bylo vidět, že se hráči těší už v průběhu týdne na to, aby nám mohli dokázat, že dokážou porazit i přední tým tabulky,“ potvrdil předseda Králova Dvora Jozef Kucharzyk.

Domácím se vstup do utkání vydařil o trochu lépe než hosté, ale Slaný pak potvrdilo své kvality. „Důležité bylo zachytit začátek střetnutí, což se nám podařilo, když v prvních minutách jsme měli dokonce víc šancí než soupeř. Postupně ale kvalita soupeře převládala nad urputnou snahou a bojovností našeho mužstva, z čehož pramenily dva góly v naší síti. Nevzdali jsme se a stále jsme věřili, že se dokážeme vrátit do zápasu. Druhá třetina ale nebyla z naší strany nejlepší a nebýt kvalitního výkonu gólmana Martina Černého, mohl by být zápas rozhodnutý už před třetí třetinou. Takto se nám podařilo dosáhnout kontaktní gól ještě před druhou sirénou a vyrovnání přišlo v podstatě na začátku třetí třetiny. Do konce řádného hracího času jsme měli i dostatek šancí tento zápas rozhodnout,“ řekl předseda domácího klubu.

Na něj navázal střelec druhé branky Králova Dvora David Chládek: „Vstup do utkání jsme měli lepší než Slaný, dařilo se je držet v jejich obranné třetině. Bohužel po jejich rychlém protiútoku jsme inkasovali a tím se hra vyrovnala. Druhá třetina byla vyrovnaná, jenže jsme v ní jako první dostali gól, ale na konci se nám podařilo snížit a přebrat opět iniciativu nad Slaným. Což se projevilo ve třetí třetině, kde se nám podařilo skórovat hned na začátku. V průběhu třetiny se jsme si vytvořili několik dobrých šancí, které jsme neproměnili. Slaný na konci hrálo přesilovku, kterou se nám povedlo ubránit. Prodloužení jsme začali nevyužitou přesilovkou, pak už nájezdy a to byla loterie.“

Na ledě se, jak zmínil Jozef Kucharzyk, se velmi dařilo brankáři Černému. „Vyzdvihl jsem už výkon našeho gólmana, který se dostal do velmi dobré formy. Ale musím pochválit i našeho obránce Davida Chládka, který nejen že vyrovnal na 2:2, ale i rozhodl nájezdy v prospěch našeho mužstva,“ uvedl. Autor dvou gólů popsal své úspěchy. „První gól byl na začátku třetí třetiny na 2:2, kdy mi to Brémík (Tomáš Brém) posunul na modrou a já tahem vystřelil, letělo to po ledě, ale gólmanovi to tam nějak prošlo, takže to byl spíš šťastný gól,“ usmíval se Chládek, který dodal: „Druhý gól byl rozhodující nájezd, kde to byla samozřejmě i velká zásluha našeho vynikajícího gólmana Martina Černého, díky kterému jsem šel na poslední sérii nájezdů bez tlaku a také díky nájezdu Kuby Mahela, který to srovnal v druhé sérii nájezdu na 1:1.“

Druhý bod navíc si tedy po nájezdech připsali domácí. „Radost byla velká, jak na straně hráčů, tak na straně domácího publika i vedení realizačního týmu HK Easy Flyers Králův Dvůr. Otočili jsme stav z 0:2 na 3:2, dokonce jsme museli otočit negativní skóre v nájezdech, takže po vítězném góle převládala eufórie, kterou jsme si patřičně užívali v kabině,“ netajil uspokojení Jozef Kucharzyk. Forma Králova Dvora v posledních zápasech stoupá. „Určitě s tím souhlasím, poslední tři zápasy byly pro nás velmi důležité po psychické stránce, potvrdili jsme si, že umíme vyhrát a patříme v tabulce na vyšší místa. Myslím si, že dobrá nálada přetrvá do dalších zápasů a na konci sezony bychom se rádi poprali o play off,“ prozradil plány David Chládek.