Žebrácká parta se držela pod Svatou Barborou do 24. minuty, pak ale vypadla z role a třikrát během dvou minut inkasovala. Byl to nakonec rozhodující únik Sršňů, jenže nemuselo to tak být. Brzy poté se totiž povedly slepené branky také Bakulemu s Beldou a do konce utkání byl výsledek na vážkách. Tohle Hora nemohla čekat, o výsledek se klepala, ale pak si přece jen dalšími dvěma slepenci zajistila klidnou koncovku zápasu.

„Z naší strany to nebylo dobré utkání. Některé předešlé zápasy jsme hráli dobře, teď tomu tak nebylo. Nebruslili jsme, nechali jsme hrát soupeře, hlavou jsme byli někde jinde. Takovéto zápasy nejde takto hrát,“ uvedl po zápase trenér Kutné Hory Stanislav Bednář. „Na druhou stranu nám nechyběla bojovnost a utkání jsme zvládli. To je to nejdůležitější. Měli jsme spoustu šancí, čtyřikrát nebo pětkrát jsme nedali do prázdné brány, neproměnili jsme ani penaltu,“ popisoval důležité momenty střetnutí kouč Sršňů. „Na výkonu se podepsala i nervozita, také sehrála svoji roli. Hlavně jsme ale rádi, že jsme vyhráli,“ dodal Stanislav Bednář.

Sršni Kutná Hora – Spartak Žebrák 5:2 (0:0, 3:2, 2:0). Branky a nahrávky: 24. Švejda (Beran), 26. Havelka, 26. Socha (Klazar), 56. Jiráň (Švejda), 57. Tvrdík – 34. Bakule (Belda), 38. Belda (Štembera, Bakule).

Žebrák: Liprt - Štembera, Řepka, Jícha, Novák, Vitásek, Vintr - Belda, Foltýn, M. Bakule, Langer, J. Bakule, Křesťan, Mareš, Maťák, Arnošt, Sládek.

Králův Dvůr sice také nešel do série s Kralupy nad Vltavou jako favorit, ale přece jen se čekalo, že bude klást odpor. To se jakž takž dařilo do 23. minuty, ovšem domácí dobře bránili a sami svoje šance proměňovali. Zejména trojice Bradáček, Štibran, Hampl byla rozdílová a zaznamenala celkem osm kanadských bodů. Výraznou postavou hochů od Vltavy byl také gólman Novotný, který kapituloval až za stavu 5:0, kdy ho prostřelil syn někdejšího mistra světa Jiřího Vebera, také Jiří.

HK Kralupy n/V - HK Králův Dvůr 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. Bradáček (Hampl), 33. Štibran (Brandejský), 40. Štibran (Řehák), 48. Bradáček (Hampl, David), 54. Hampl (Bradáček) – 56. Veber (Brém, Pánek).

Králův Dvůr: Černý - Veselý, Voháňka, Žáček, Kulich — Mahel, Piovarči, Gebhart, Krásl, Hamada, Miška, Brém, Březina, Šnaidauf, Veber, Pánek.

