I proto míří do baráže, kde jim budou soupeřem Nymburští Lvi. U nich málokdo na začátku sezony čekal, že postoupí až do finále krajské soutěže a navrch ho ještě získají pro sebe. Parádní sezonu zakončili dvěma výhrami nad neratovickými Buldoky (7:6 a 6:4) a v boji o postup do krajské ligy si zahrají právě se Žebrákem, který poslal do záchranářských bojů tým Kutné Hory.

„Už vidím, že kluci jsou ze zápasů v play off unavení. Chtěl bych jim ale poděkovat, že to zvládli, je to práce celého týmu. Pro nás je to třešnička na dortu. Máme na to soupeře porazit, je hratelný,“ věří v úspěch Nymburka trenér Pavel Bartoníček. Jenže Žebrák bude určitě proti.

První utkání baráže je na programu ve středu 9. března od 18 hodin v Hořovicích, odveta se hraje v sobotu od 17 hodin v Nymburce. Hraje se na dva vítězné duely, případný třetí rozhodující by se pak hrál hned v neděli od 16:30 hodin na ZS Hořovice.