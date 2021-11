Hokejové dovednosti i rozvoj osobnosti. Jágr v Kralupech uvedl školu talentů

Škola hokejových talentů. To je nejnovější projekt společnosti Kaufland, který si klade za cíl vytvořit vhodné prostředí pro rozvoj mladých hráčů. Jednodenní kempy zatím proběhnou na ledech sedmi klubů ze Středočeského kraje, ale v budoucnu by se měly rozšířit do celé republiky. Ambiciózní projekt odstartoval ve čtvrtek v Kralupech nad Vltavou za účasti Jaromíra Jágra.

Ambiciózní projekt Škola hokejových talentů odstartoval ve čtvrtek v Kralupech nad Vltavou za účasti Jaromíra Jágra. | Foto: Rytíři Kladno/Lukáš Jůdl

„Pozitivní je všechno, co může pomoci českému hokeji a mládeži. To, že se potkávají hráči z různých klubů a že trenéři z různých klubů mají možnost mezi sebou komunikovat a bavit se o hokeji, může pomoct. Je to první krok, uvidíme, kam se to dostane později," oceňuje vznik nového projektu Jágr. Společnost Kaufland se kvůli své Škole hokejových talentů spojila se sedmi kluby ze středních Čech. Na jejich ledech už odstartovala jednodenní kempy pro mladé hráče ve věku od páté do osmé třídy základních škol. Vedle pilování hokejových dovedností za dozoru zkušených trenérů se děti pod dozorem lektorů a mentálních koučů dozví také důležité věci o práci s psychikou a o rozvoji osobnosti. Mluví se ale i o fyzioterapii a správné stravě sportovců. Díky širokému záběru si tak z kempů můžou mnohé odnést i kluboví trenéři, kteří pak můžou získané poznatky využít ve svých týmech. „Kaufland Škola hokejových talentů nemá ambici vytvářet z hráčů hvězdy, ale spíše z nich vychovat komplexní sportovce a lidi s návykem na sobě pracovat. A to přes předávání know-how od expertů zábavnou formou během denních kempů," říká iniciátor projektu Lukáš Pokorný. Na ledovou plochu tak s dětmi vyjedou vedle klubových trenérů i známé hokejové legendy, které mají zkušeností na rozdávání. Momentálně projekt podpořily kluby z Rakovníka, Velkých Popovic, Kralup nad Vltavou, Kladna, Slaného a Mělníka. Pořadatelé v první fázi očekávají zájem zhruba 150 dětí, v budoucnu by ale školu chtěli rozšířit i mimo hranice středních Čech. Kaufland, který je partnerem Českého hokeje, Tipsport extraligy a klubu Rytíři Kladno, tak přichází s dalším způsobem, jak pozvednout přípravu mladých hokejistů v Česku na vyšší úroveň. „Moc mě potěšilo, že se Kaufland snaží aktivně vytvořit prostředí, které bude posouvat talentované lední hokejisty dopředu. Nejen je, také jejich rodiče a trenéry. Jsem moc rád, že jsem součástí tohoto projektu a mohu osobně pomoci mladým hokejistům růst," uvedl Jágr.