Prý spěchal na vlak, kterým na Hanou také v sobotu po obědě dorazil s dostatečným předstihem, aby v olověné vestě ještě na zhasnutém zimním stadionu otestoval brusle a přerovský led.

Po utkání už jej mohla utěšit alespoň přítelkyně Dominika, která nechyběla v MEO Aréně. Hvězdný útočník pak před stadionem nasedl do taxíku a s největší pravděpodobností zamířil do Olomouce, kde už nasedl na Pendolino směr Praha.

Co vše předtím hvězdný forvard stihl? Ze všech tří dosavadních utkání v letošním ročníku Chance ligy strávil na ledě nejvíce času, tentokrát to bylo přes dvacet minut. Nejvíce byl vidět v přesilovkách Rytířů, během nichž jiné „směny“ pouštěl do hry vždy zhruba na půl minuty. Žádnou početní výhodu ale Kladenští v Přerově nevyužili.

„Přesilovky dělají zápasy a určitě je potřebujeme doladit, dneska jsme si jimi moc nepomohli,“ všiml si útočník Kladna Rostislav Marosz.

MAROSZ: JAKO MALÝ BYCH TOMU NEVĚŘIL

Právě čerstvá kladenská posila z Vítkovic nastupovala na centru vedle druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL.

„Když jsem byl malý, tak kdyby mi tohle někdo řekl, tak tomu nevěřím. Teď to tak je a užívám si to, je to určitě zajímavá zkušenost,“ přiznal Marosz, který ve třetí třetině dokonce naskočil na křídle s Plekancem a Jágrem.

„Zkusili jsme to a co bude, to nevím. Jarda k tomu měl co říct, mělo to váhu. Nedali jsme gól, ale hrálo se u soupeře v pásmu. Škoda, že jsme to nepřeklopili na svou stranu,“ mrzelo Rostislava Marosze.

„Víme, že Pleky s Jardou spolu hrát můžou. Teď nám přišel i Rosťa Marosz, tak jsme zkoušeli i jiné varianty, abychom byli připravení na play-off,“ vysvětloval trenér Rytířů David Čermák.

HRÁT BY MĚL KAŽDÝ ZÁPAS

Ten měl tedy hrajícího majitele klubu k dispozici na všechny tři poslední duely. A počítá s ním nadále.

„Jarda se připravuje od začátku sezony. Samozřejmě toho má hodně, teď už se ale soustředí jen na hokej, aby byl na play-off připravený. Teď už by měl hrát každý zápas,“ potvrdil Čermák.

Jágr sice proti Zubrům nebodoval, na ledě byl ale hodně cítit, na bránu vystřelil třikrát, trefil tyč a rozhodně se nevyhýbal tvrdým soubojům. Počíhal si na něj třeba domácí kapitán Jiří Krisl.

„Chtěli jsme získat body, tam není problém z jedné ani druhé strany. Bude se blížit play-off, obě strany jsou na tohle nachystané, stejně jako Jarda. Žádný problém bych v tom neviděl,“ řekl asistent přerovského hlavního kouče Jakub Grof.

Bývalý ofenzivní bek a člen posledního zlatého výběru dvacítek z mistrovství světa 2001 pozoroval výkon 48leté legendy s obdivem.

„Na ledě si ho nejde nevšímat. Je pořád opravdu silný. Obrovská síla je teď asi jeho největší devizou. Soudit jeho výkony mi nepřísluší, je to hráč TOP 3 všech dob. Myslím ale, že ty výkony určitě ještě půjdou nahoru,“ odhaduje Grof.

„Pro všechny hráče, kteří si můžou zahrát takové zápasy proti hráčům jako jsou Jágr nebo Plekanec, je to skvělé. Já před těmi chlapy smekám klobouk,“ uzavřel přerovský asistent trenéra.