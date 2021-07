Jágr byl posily nucen hledat v zámoří. Za první se mu to v minulosti už několikrát vyplatilo (Austin, Frye, Snuggerud), za druhé byl trh v době postupu Kladna do extraligy tak přebraný, že jednoduše nebylo kde jinde kvalitu brát.

A tak padla volba na kvalitní zámořské hráče. Jeden z nich prošel i nejvyšší NHL, Jake Dotchin byl hýčkaným talentem Tampy Bay, ale nezvládl jedno léto udržet životosprávu, přibral kila, Tampa ho vyhodila a začalo jeho putování, které vyústilo až k přerušení kariéry. Teď přichází restart a Dotchin při něm neváhá myslet nejvýš, jak to jde. „Už se nemohu dočkat, až se připojím k týmu. Je skvělé, že dostanu šanci porvat se o extraligový titul,“ prohlásil Dotchin.

Zásadní postavou bude pro Kladno brankář. V zatím poslední extraligové sezoně jeho akcie dlouho držel Slovák Godla, teď to bude Kanaďan Landon Bow. Je mu pětadvacet, zahrál si dvakrát i za Dallas Stars, spíš ale chytal na jeho farmě. Téměř dvoumetrový gólman se stejně jako Dotchin těší, až se připojí k mužstvu. „Kladno postoupilo a já bych s ním rád na tenhle úspěch navázal,“ řekl rodák z kanadského St. Albertu.

Jágr při shánění Kanaďanů mířil hlavně na defenzivu, proto i další borci jsou zadáky. Kromě Dotchina to budou Cody Donaghey a Kyle Wood. Pětadvacetiletý Donaghey přichází z dánského Aalborgu a Jágr věří, že se prosadí podobně jako Brady Austin, jehož rovněž získali z dánské ligy. Donaghey by mohl být obránce, který kromě obranných zákroků přidá i kanadské body.

A to samé Kyle Wood, byť má dva metry a metrák živé váhy. Ten naposledy bojoval za německý Frankfurt. „Možná byste ho čekali na oslabení, ale on má skvělou střelu a věřím, že ho využijeme stejně jako další posily i v přesilovce. Navíc je velký a já mám rád, když jsou obránci vyšší a silní,“ řekl Jágr.

Ten zhodnotil i posily do útoku. Daniel Ciampini (naposledy Innsbruck) a Danny Kristo (loni Kunlun a Augsburg) by podle slov Jaromíra Jágra klidně mohli naskočit do první formace a doplnit v ní Tomáše Plekance. „Ciampini byl v Norsku i Rakousku nejproduktivnějším hráčem týmu a klidně se mu to může povést i u nás. Kristo je podobný typ,“ předpokládá Jágr.

Co se týče kanadského trenéra, přiznal Jaromír Jágr, že přichází hlavně na popud Tomáše Plekance. V A týmu doplní dvojku Čermák – Burger a věnovat se bude také mládeži. „Kanadští trenéři jsou známí tím, že umí z hráčů dostat maximum a umí vypilovat detaily. U mládeže si slibujeme, že tam může pomoci, aby kluci tak brzy neodcházeli. Oni argumentují tím, že v zámoří jsou kvalitnější tréninky. Teď nemusí, Jeff přinese něco z kanadské školy,“ vysvětlil majitel Rytířů a sám Paul na dálku prohlásil, že se na příležitost u evropského celku těší. „Už bych se rád vrhnul do práce. S hráči i trenéry!“

Kladno zřejmě na celou sezonu do Chomutova

Bohužel, Kladno sice nepostavilo špatný tým, ale ten zřejmě celou sezonu nebude hrát doma. Podle primátora Kladna Milana Volfa je sice teoreticky možné, že při obrovských technických potížích s výměnou střechy se vše stihne do konce roku, ale jde prý spíše o utopii. „Uděláme maximum, ale pracujeme s Jardou i s verzí, že se bude doma hrát až v příští sezoně,“ řekl Volf s tím, že se rekonstrukce kvůli potížím řádně prodražuje, řádově zatím zhruba o 40 milionů a vše je na bedrech města, i když původně padly sliby i Národní sportovní agentury. „Pokusíme se peníze získat, protože město nemá jen zimní stadion, a kdyby třeba statik řekl, že okamžitě musíme opravit Sítenský most, musí to mít přednost,“ doplnil primátor.

Podle Jaromíra Jágra vše směřuje k tomu, aby se kladenský klub přesunul se zápasy A týmu do Chomutova. V Praze by to sice bylo blíž, ale klub by tam prý mohl narazit na třecí plochu na reklamním poli, naopak v Chomutově se hraje jen krajský přebor a tyhle problémy nejsou tak markantní. Definitivní slovo ještě nepadlo, ale dohoda je podle Jágra na dobré cestě.

Kladno si zahraje rovněž v jiných městech, přípravné zápasy odehraje v Příbrami s Jihlavou (5. srpna) a 17. května v Berouně s Karlovými Vary.

Klub představil rovněž nové dresy.