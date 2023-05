Když hokejové Kladno uhájilo extraligovou příslušnost, všichni netrpělivě očekávali slova toho nejpovolanějšího – hrajícího majitele Jaromíra Jágra. Tomu se ale před novináře příliš nechtělo. „Říkal jsem, že nechci chodit na rozhovory, ale jsem pořád nepochopený,“ zlobil se na oko Jágr. Nakonec ale došlo i na pověstné Jágrovy srandičky. „My jsme měli jednoho Berana a oni dvacet. Takový nepoměr a stejně jsme to umlátili,“ smála se kladenská osmašedesátka.

Hokejisté Kladna porazili Zlín i ve čtvrtém barážovém utkání a zajistili si extraligu i pro další ročník. | Foto: Roman Mareš

Co bezprostředně po baráži převládá – únava či úleva?

S náskokem 3:0 jsme měli celkem velký polštář, takže celý den byl celkem v klidu. Před baráží jsem tedy nevěděl, co čekat. Ale dobře jsme potrénovali. To bylo důležité.

Pomohlo vám, že jste s baráži měli zkušenost z loňské sezony?

Měli jsme podobný tým jako loni, spousta hráčů si to teda už zahrála. Věděli, co je čeká. Není to pro nikoho jednoduché udržet koncentraci po dobu 42 dnů a čekání na soupeře, když vidíš, že ostatní jsou na dovolené. Musím poděkovat všem hráčům, trenérům, ale i organizaci, že to zvládli a dokázali se obětovat.

Co bylo v baráži nejdůležitější?

Nejdůležitější byl ten první zápas, kdy jsme vyhráli jen 1:0. Viděl jsem, že máme daleko víc ze hry. Ve druhém a ve třetím jsme měli dobrý začátek. Asi největší výhoda byla, že jsme vůbec neprohrávali. Vždy jsme dokázali dát první gól a Zlín pak musel hru otevřít.

Co vám ukázala sezona, že je potřeba udělat, abyste se příště už baráži vyhnuli?

Jedna věc je, že člověk může chtít dělat něco jinak. Ale druhá věc je, jaké jsou možnosti. Najít rozdílové hráče docela dost stojí. Nikdo nezaručí, že ti hráči opravdu rozdíloví byli. Byli bychom rádi, kdybychom se po dlouhé době dostali na vyšší příčky. Naši fanoušci by si to zasloužili. Uděláme pro to maximum.

Video: Rytíři slaví záchranu! Čtvrtý zápas s Berany rozhodl Indrák

Jako majitel máte více povinností. Bude teď následovat odpočinek nebo se hned vrhnete do jednání?

Nejdřív si musíme rozmyslet, jakým směrem půjdeme. Jací hráči zůstanou. Jaké jsou možnosti. Od toho se musíme odrazit.

Sám jste v minulosti říkal, že si ani neužijete oslavy, protože vás čekají manažerské povinnosti. Myslel jste na to třeba už během zápasu?

To ani ne. Bylo by to daleko horší, kdybychom tu extraligu ztratili. To bychom pak museli vše překopat. Takhle víme, že hrajeme extraligu. Pokusíme se dát dohromady ten nejlepší manšaft, jaký půjde.

Víte už, kolik očekáváte odchodů?

Jediný hráč, který má podepsáno jinam, je Adam Kubík. Pleky a Klépa jsou starší hráči. Měli jednoletý kontrakt. Zaleží na nich, jestli chtějí hrát dál a jestli se jim v Kladně líbí. Všichni ostatní mají opci, mladí mají podepsané smlouvy. Bude záležet na nás, které hráče si tedy necháme.

Už jste stihl prohodit pár slov s Tomášem Plekancem, jak vidí své pokračování?

Teď skončila soutěž. Dáme tomu čas a uvidíme.

A co vaše pokračování?

Hokej mě pořád baví. Je frustrující, když jsem byl zvyklý na určité výkony, které nepodávám. Na druhou stranu je výhoda, že jako majitel jsem pořád v klubu a přesně vím, co se děje. Jde o to, že nejde jen občas přijít na trénink a pak v zápas odehrát 15 minut. V mém věku mi regenerace a extra trénink vezme daleko víc času než jsem schopný tomu dát. Někdy je třeba celý den připravit se na jediný zápas. K tomu cestování… Člověk si říká, že by zvládnul daleko důležitější věci někde jinde.

Ale chuť ještě je, ne?

Měl jsem jí daleko větší po konci základní části než teď po baráži. Těch 42 dní pauzy mi neprospělo.

Zdroj: Ondřej Jícha

Vám osobně ale vyhovuje větší zápasové tempo, že?

Jednak nemusím tolik trénovat. V mém věku se člověk snadno přetrénuje. Nechci mít výčitky svědomí, že jsem pro to neudělal maximum Někdy to přináší únavu, kterou si nechci připustit. Jde o to najít šťastný střed. A s tím mi nikdo neporadí, protože v té situaci sám nebyl.

Dá se čekat, že přes léto se budete věnovat managementu a do sezony naskočíte opět až v průběhu?

Jde hlavně o to, jestli budu hrát už v přípravě. Pokud vynechám zápasy během přípravy, tak už se mi do toho nechce naskakovat během sezony. Pořád to oddaluju a je to horší a horší. Nevěřím, že kdybychom v prosinci neměli virózu, že bych vůbec letos hrál. Možná už bych nikdy nehrál. Ta viróza mi paradoxně pomohla, že jsem se musel vrátit. Začalo mě to bavit. Musel jsem i trénovat, protože jsme neměli dostatek hráčů ani na trénink. Jak mi ujedou přípravné zápasy v létě, je to těžké.

Jan Šejhl