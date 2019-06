Ostatně, dalo se to čekat. I proto, že celý jeho hokejový život připomíná jízdu na horské dráze. Šampionát na Slovensku to jen potvrdil.

Psal se rok 2015, když jako draftovaný talent začal reálně snít o NHL. Na kontě už měl triumf v nižší soutěži dovedl Manchester Monarchs ke Calder Cupu. Jenže přišel šok. Dvaadvacetiletý Bartošák byl obviněn tehdejší přítelkyní z domácího násilí a následoval obrat.

Skončil za mřížemi, ven se dostal až na kauci 10 tisíc dolarů. Vina mu prokázána nebyla, ale cejch s ním šel dál. „Vím, že ať případ dopadne jakkoli, lidi na mě budou hledět tak, že jsem si zavřel vrátka do NHL. A že jsem násilník,“ říkal, když se rozhodl pro návrat do mateřských Vítkovic.

Ano, i v Ostravě slyšel narážky. Za minulého vedení navíc odchytal pouze třináct utkání a hvězdnou posilu se nebáli „odpálkovat“ na dva zápasy do druholigového Šumperku.

Extraligu přerostl

Hodně mu pomohla rodina. A také jeho agent, Vladimír Vůjtek mladší. „O Patrikových kvalitách ale nikdo nepochyboval. Už v Americe dokázal, že patří mezi nejlepší brankáře,“ říká dnes.

A nakonec to Bartošák opravdu dokázal. Vítkovice se pro něj staly odrazovým můstkem. Od nového generálního manažera a hlavního kouče Jakuba Petra, který ho znal z mládežnických reprezentací, dostal důvěru, byl jednoznačnou jedničkou a pookřál. V prvním kompletním ročníku patřil k tomu lepšímu v extralize, v dalších dvou sezonách pak ovládal všechny klíčové brankářské statistiky nejvyšší soutěže. Přerostl ji.

Právě kvůli Bartošákovi věřili ostravští fanoušci v aktuálním ročníku v prolínavý úspěch. „Lepšího gólmana tady už mít nebudeme,“ přiznávali. „Ve Vítkovicích jsem spokojený, daly mi šanci po tom, co jsem se vrátil z Ameriky, vyrůstal jsem tu a teď jim to chci vrátit,“ vykládal loni v srpnu samotný gólman.

„Jakub Petr mi řekl, že kdyby měl v mužstvu čtyři hráče kvalit Bartošáka, vyhraje titul,“ vzpomíná Vůjtek.

Rusko odmítl

Povahou, kdy nesnáší porážky, naopak miluje vítězství, zároveň je splachovací, sebevědomý a věří tomu, co umí, se na podzim konečně dostal do reprezentace na turnaje Euro Hockey Tour. „Měl jasný cíl. Udělat si tady jméno a dostat se do národního týmu. Nikdo mu to nedal zadarmo,“ líčí Vůjtek.

Bartošákovi se to povedlo. Ale logicky chce víc. Kvůli narození synka Damiána (asi si vybavíte, jak spěchal v průběhu MS do porodnice) odmítl angažmá v KHL. Adresu prozatím změnil jen v extralize: z Vítkovic přešel do Třince. „Pořád má na NHL,“ myslí si Petr Mrázek, gólman Caroliny a Bartošákův kamarád od dětství.

„Pořád je v dobrém, na gólmana mladém a produktivním věku, určitě zamíří do prestižní zahraniční soutěže,“ dodává Vladimír Vůjtek. Jenže… Tuhle jistotu jak už to u Bartošáka bývá trošku pokazilo střídání při semifinále proti Kanadě. A pak absence v boji o bronz.