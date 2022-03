Jo, sezona super… Mám z toho hroznou radost a doufám, že je to další odraz v kariéře. Je to nějaký nadstandard a jsem za něj moc rád. Nejhlavnější je, že to vše mělo smysl a pomohlo to týmu k záchraně.

Čekal jste na startu sezony, že vám to tam bude takhle padat?

Šel jsem do sezony s pokorou, jelikož jsem byl po operaci a dlouhém zranění. Ale moc jsem si přál, aby mi ta sezona vyšla a dopadlo to výborně. Díky bohu.

Celá sezona byla hodně náročná, každý zápas byl nesmírně důležitý. Bylo to náročnější po fyzické nebo po psychické stránce?

Letos to byl masakr. Ta tabulka byla hrozně vyrovnaná a bojovalo se celou sezonu a až do posledního zápasu. Fyzicky jsme byli připraveni výborně. Psychicky to určitě náročné bylo. Každý věděl, o co se hraje. My to ale zvládli.

Cítil jste, že na vás mužstvo spoléhá ve střílení gólů a byl na vás tím pádem větší tlak?

Neřekl bych, že spoléhalo. Každý chce dávat góly, doufám, z těch mladých kluků. Musejí jít do zápasu s tím, že ho chtějí rozhodnout a ne na něco spoléhat. Ale jasně že když se lámal chleba, tak asi byla potřeba podpora moje nebo dalších kluků, co mají něco odehráno. A to se nám, myslím, povedlo.

Na začátku sezony vás trápilo zranění. A co šlo?

Pořád to koleno. Byl jsem po operaci a trvalo déle, než si asi vše sedlo. Jsem rád, že jsem tentokrát nic neuspěchal a dá se říct, že odehrál letos skoro vše.

Cíl jste splnili, Chance ligu jste uhájili i pro další sezonu. Převládá tedy spokojenost nebo spíše zklamání z toho, že vás v nadstavbě vyřadil Prostějov?

U mě je to padesát na padesát. Jasně, jsme zachráněni, paráda. Ale já chtěl hrát dál a štve mě, že jsme předkolo nezvládli. Měli jsme na to a věřím, že jsme i byli lepší. Ale rozhodující zápas nula gólů. Takže tak asi.

Vy jste také sbíral hodně trestných minut. Čím to bylo?

Nervy (smích).

Především na kolínském zimáku vás hnali výborní fanoušci. Cítil jste hodně jejich podporu?

To určitě. Fanoušci byli úžasní. Patří jim veliké díky a vůči nim mě štve, že jsme ještě nedovezli čtvrtfinále do Kolína. Moc jsem se na domácí zápas vždy těšil, protože jsem věděl, že přijdou a udělají super atmosféru. Snad jich bude víc a víc.

Jan VESELÝ

Narozen: 22. června 1994

Výška: 195 cm

Váha: 101 kg

Post: útočník

Hůl: levá