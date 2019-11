Tak tomu bylo i v utkání na berounském ledě, když pohledná hra se strany obou družstev začala ve vysokém tempu a byla to mladičká posila Lvic z Kutné Hory Brichová, která již v první minutě utkání rozvlnila síť děčínské branky. Pohledná hra, ale byla vyčíslena jen se strany Lvic vstřelením dalších dvou branek, a to z hole Šarloty Tomasco a obránkyně Černé.

Když skončila první třetina za stavu jen 3:0, tak Lvice podlehly sebeuspokojení a druhou třetinu zahájily s velkým klidem, který se jim brzy nevyplatil. Děčínským se brzy podařilo snížit stav utkání na 2:3 a za pomoci děčínských diváků začaly tlačit na pilu před brankou berounských lvic. V té době bezpečně zlikvidovala několik děčínských šancí, a tak podržela domácí děvčata, berounská gólmanka Karolína Šimůnková, která se vrátila do branky Berouna po dvouměsíční přestávce zaviněné operací slepého střeva. A to by nebyl Beroun, který má na odvrácení porážky excelentní super střelkyni, a to Šarlotu Tomasco, která v rozpětí dvou minut upravila výsledek vstřelením tří překrásných branek na jednoznačných 6:2!

Na takovou palbu již děčínské holky neměly sílu. Mimo prvního útoku Lvic ve složení Tomasco, Topolská a alternující obránkyně Martínková, zahrála v reprezentační formě nově složená trojka mladých pušek, a to tří reprezentantek U16 - Einsenreicherová, Brichová a Jílková. Co tyto dívenky předvádějí, to je hokejová báseň. Rychlé bruslení, častá střelba, velké množství přihrávek, hokejové myšlení je cennou devizou pro českou reprezentaci v ledním hokeji žen, a to hlavně s výhledem na příští zimní olympiády, kde naše reprezentace s jistotou bude startovat.

V příštím kole zajíždí Lvice k utkání do Liberce a podzimní část ligy zakončí Lvice utkáním doma s Pardubicemi.

HC Berounské Lvice - HC Děčín 8:2 (3:0,3:2,2:0)

Branky Berouna: Tomasco 4, Černá 1, Brichová 1, Macháčková1, Jílková 1.

Václav Roztočil