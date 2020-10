HC Rytíři Vlašim - Easy Flyers Králův Dvůr 3:11 (0:1; 3:4; 0:6)

První třetinu začal Královák s chutí a již po 38 vteřinách se ujal vedení z hole Březiny, v té chvíli domácí Rytíři působí velmi zakřiknutě. Možná pod vědomím rychlého vedení se hosté ukolébali a domácí si začali vytvářet slibné gólové šance, které likvidoval jistý Martin Černý v brance Easy Flyers, a tak první třetina skončila hubeným skóre 0:1 pro hosty z Králova Dvora.

Na začátku druhého dějství se podařilo Královu Dvoru brzy dát branku Piovarčim a odskočit na rozdíl dvou gólů. Ale hosté se z průběhu první třetiny nepoučili a do poloviny utkání se domácím podařilo vyrovnat, kdy se prosadili Herwig a Košťálek. Poté Královák opět začal hrát svou hru a brankami Hamady, Slabého a Gebharta odskočil na rozdíl tří gólů, 2:5. Když už se zdálo, že tento stav vydrží do konce 2. třetiny, využili domácí v čase 39:35 přesilovku, a tak se odcházelo do šaten za stavu 3:5.

Třetí třetina už byla zcela v režii Králova Dvora, kdy po gólech Voháňky, Bréma, Tučka, Gebharta a dvou trefách Březiny, který zkompletoval hattrick, se skóre zastavilo na konečných 3:11 pro HK Easy Flyers Karlův Dvůr.

Hokejový zápas popsal Ondřej Šnaidauf.