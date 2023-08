/FOTO, VIDEO/ Přípravná zápas s vyslankyněmi kanadského hokeje sehrály hokejistky Berounských lvic, které na domácím ledě zazářily a soupeřkám nasázely nevídaných deset branek! Hned následně se tým připravující se na obnovenou premiéru v extralize ukázal na dobře obsazeném turnaji v Letňanech, kde získal druhé místo za vítězným Kladnem.

Berounské lvice porazily v přátelské přípravě Canada Bears 10:2. | Foto: Berounské lvice

Přípravná zápas s vyslankyněmi kanadského hokeje sehrály hokejistky Berounských lvic, které na domácím ledě zazářily a soupeřkám nasázely nevídaných deset branek! Hned následně se tým připravující se na obnovenou premiéru v extralize ukázal na dobře obsazeném turnaji v Letňanech, kde získal druhé místo za vítězným Kladnem.

Na Kanaďanky Canada Bears se přišlo v závěru pracovního týdne podívat více jak 150 diváků, kteří byli zvědaví nejen na kanadské medvědice, ale i domácí Lvice.

Děvčata ze severní Ameriky jsou na evropském turné a zvědavé na jejich výkonnost byla také samotné Lvice, už proto, že zámořský ženský hokej většinou na světových akcích dominuje. V tohle duelu ale bylo brzy jasné, že lepší jsou české hokejistky.

Když se zbavili počátečního ostychu a nervozity, tak Lvice rozjely doslova hokejový koncert. Do konce první třetiny nasázely do medvědího kožichu šest broků, jedna branka byla hezčí než druhá. Zvláště ty z hokejek sester Halounových byly nevídané lahůdky až do prázdné kasy…

V další části utkání dostaly šanci všechny novicky a dohrávalo se v pohodě s konečným a nečekaným výsledkem 10:2.

"Výsledek je pro Lvice obrovským úspěchem," říká trenér a nestor berounského hokeje Václav Roztočil a tadičně se trochu rýpl do vedení města. "Holky jsou sice Berounské lvice, ale město Beroun se k nim chová hodně macešsky až diskriminačně, kdy na rozdíl od jiných sportů Lvice hrají pouze za své náklady. Radnice jim za takovou reprezentaci Berouna, ač to zní neuvěřitelně, nedala na reprezentaci a na činnost ani korunu, i když takto vzorně reprezentují město až za hranicemi Evropy.

Lvice nezahálely ani o víkendu, kdy hostovaly na turnaji v Letňanech. Nakonec tam získaly druhé místo, když ve skupině vyhrály všechna utkání a v nadstavbě potom prohrály s Kladnem. "Není se čemu divit, protože tento nově složený tým měl během čtyř dnů pět dvoufázových tréninků a hrál čtyři utkání během dvou dní. To se muselo projevit a v posledním utkání už holky doslova tahaly nohy po ledě. Nastřádaná únava nešla překonat ani silou," omlouval Roztočil jedinou prohru.

Přesto považuje turnaj pro děvčata přínosný. "Za vystoupení se nemusí stydět a celkově to byla dobrá příprava na sezonu," dodal Václav Roztočil.