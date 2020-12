HOUŽEVNATÍ RYTÍŘI

Přestože to Kladnu herně mnohdy skřípe, třetí místo s pětibodovou ztrátou na Jihlavu je přijatelným základem. Parta kouče Davida Čermáka má navíc dvě utkání k dobru.

Ofenzivu týmu, který prahne po bleskovém návratu mezi elitu, táhne podle očekávání hlavně Tomáš Plekanec. Bývalý hráč Montrealu, či Toronta má na kontě 21 kanadských bodů (8+13), v produktivitě celé soutěže mu patří druhé místo. Válí i Antonín Melka, ten zatím stihl 18 bodů (7+11).

I přes třetí místo s přijatelnou ztrátou na lídra ovšem nejsou Kladenští úplně spokojení. Podle svého trenéra Davida Čermáka bude muset mužstvo zabrat. „S našimi výkony a výsledky nejsme úplně spokojení, rozhodně máme na víc. Máme jasný cíl být první a poprat se o postup do extraligy. Musíme se proto v dalších fázích sezony zlepšit,“ řekl Deníku právě kouč David Čermák.

I pro něj jde samozřejmě kvůli koronaviru o prazvláštní sezonu, jakou nepamatuje. „Ta sezona je zkrátka divná. Bez lidí, s obtížným trénováním, na druhou stranu ty podmínky má každý stejný. My se prostě musíme zlepšit,“ dodal David Čermák.

UČITEL PABIŠKA

Milým překvapením jsou v dosavadním průběhu sezony výkony často opomíjených Benátek. Mančaft od Jizery, který tři sezony po sobě skončil na třináctém místě, překvapuje nejen sám sebe.

Mladý kádr, jemuž na ledě velí šestatřicetiletý učitel Lukáš Pabiška, dokonce v jednu chvíli soutěž vedl, nyní je šestý. A má nakročeno k tomu, aby prubl vyřazovací boje. Ty Benátky okusily naposledy v ročníku 2016/2017.

Střídačce Benátek nad Jizerou šéfuje kolínský rodák Valdemar Jiruš. Bývalý hráč Liberce či Sparty Praha vidí dosavadní výkony svých hráčů jako velmi vydařené. Aby ne, Benátky prožívají příznivé období.

„Máme za sebou povedený podzim. Jako farma Liberce jsme zvyklí na pohyb hráčů mezi námi a Bílými Tygry, od toho tady jsme, máme posouvat hráče nahoru. Myslím, že se nám to daří. Líbí se nám, že náš mladý tým hraje dobře systémově a takticky, to kluci na svůj věk zvládají. Jsou draví, brusliví, bojovní, obětaví. Na druhou stranu z jejich mládí pramení občas laciné góly, nevydržíme hrát celých šedesát minut. Na koncentraci musíme zapracovat, zlepšit musíme i přesilovky,“ popsal výkony Benátek trenér Valdemar Jiruš.

Zdroj: Deník

KOLÍN STRAŠÍ FAVORITY

Pokud se někdo po postupu Kolína do Chance ligy kozlí partě vysmíval, měl by do Brankovické ulice, kde klub sídlí, poslat omluvný dopis.

Kolín totiž není do počtu, jak si mnozí mysleli. 18 bodů z 13 zápasů, to je něco, co modrobílá banda, jejíž výsledky byly obrovskou neznámou, bere všemi deseti. A vítězství nad Slavií, Přerovem či Vsetínem jen ukazují, že to svěřenci Petra Martínka myslí s dlouhodobou účastí v Chance lize vážně. Smích proto není na místě. Na místě jsou (zatím) slova uznání.

„V Chance lize zatím působíme jako nováček velmi dobře. Hlavní silou je charakter a silná parta. Je velmi dobrá tréninková morálka a máme nastavená jasná pravidla. Kabina táhne za jeden provaz, a to se vždy odrazí na ledě. U nás tři čtvrtiny týmu chodí do práce, nebo do školy, dá se říct, že můžeme trénovat až v podvečerních časech. Pro většinu z nás není hokej hlavní zdroj příjmu, je to náš koníček. A když člověk dělá koníček, tak ho dělá naplno. Jsem na kluky pyšný, že po tom, co za den musí absolvovat, ještě odmakají trénink. Zároveň doufám, že se časová náročnost na mužstvu nepodepíše,“ řekl kouč Martínek.