HC Hvězda Praha – HK Lev Slaný 3:4 (0:2, 1:2, 2:0) Branky a nahrávky: 39. Poljanyčka (M. Adam), 44. Šnaidauf (Klečka, Cvikl), 47. Strnádek (Čmejla, Klement) – 2. Borkovec (Jágr, Pavlas), 3. Suda (Vobořil), 30. Kohlíček (Kulich, Vodička), 35. Sekerka (Čermák, Suda). Vyloučení: 3:8. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Výborný, Píša – Bednář, Koliš.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Věděli jsme, že proti sobě máme jeden z nejlepších týmů krajské ligy. Bohužel jsme měli velký výpadek hned v prvních pěti minutách, po kterých jsme prohrávali 0:2. To proti takovému soupeři nechcete. Pak jsme se z toho pět deset minut dostávali, v posledních minutách první třetiny jsme hru vyrovnali a měli jsme i nějaké šance. Mohli jsme i skórovat, ale nakonec jsme třetinu prohráli o dva góly. Ve druhé třetině už jsme byli Slanému rovnocenným soupeřem, měli jsme spoustu šancí, ale na 1:2 jsme nedali. Hosté hned z rychlého protiútoku dali na 3:0 a po našem zaváhání ve třetině dali na 4:0 a s námi to vypadalo špatně. Soupeře jsme pak opět zatlačili a vytěžili jsme z toho jeden gól. Vzápětí jsme mohli dát na 2:4, ale nedali jsme. Ve třetí třetině jsme do toho dali maximum a šli jsme na krev. Od začátku jsme soupeře přitlačili a po zásluze jsme začali dorovnávat. Dali jsme na 4:2 i na 4:3 a měli jsme před sebou dvanáct minut, abychom to vyrovnali. Měli jsme spoustu šancí, dali jsme břevno, měli jsme dvě minuty powerplay, ale branku se nám dát nepodařilo. Dostali jsme lekci, tohle se nám nesmí stávat, že nám soupeř odskočí na 4:0. Psychicky je to těžké. Klobouk dolů před kluky. Slaný patří k favoritům soutěže a ve třetí třetině kluci předvedli heroický výkon. Škoda, měli jsme spoustu šancí, v poslední sekundě jsme stříleli na prázdnou bránu, ale skvěle zasáhl gólman. Za úvod zápasu jsme si ale bod asi nezasloužili. Čeká nás Mělník, kde to vůbec nebude jednoduché. Snad se z toho poučíme a budeme bodovat.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a dvěma rychlými góly jsme se hned na začátku utkání ujali vedení. Domácí tým jsme dostali pod tlak a do konce první třetiny jsme bohužel už vedení nenavýšili, i když příležitosti byly. Ve druhé třetině jsme odskočili o další dva góly a o osudu utkání se zdálo být rozhodnuto. Vedení 4:0 nás ale ukolébalo a nahrálo to domácímu týmu. V posledních šesti minutách jsme se dostali pod tlak, udělali jsme zbytečné fauly a soupeř toho využil ke vstřelení gólu. Ve třetí třetině se domácí tým dostal na dostřel jednoho gólu. V závěru utkání jsme se ubránili drtivému náporu a uhájili jednogólové vedení. Odjeli jsme z pražské Hvězdy s plným bodovým ziskem a pojistili jsme si druhé místo v naší skupině krajské ligy. Příští víkend nehrajeme, tak se budeme věnovat tréninku a hlavně doléčení zranění, abychom byli připraveni na další náročnou sérii utkání.