HK Lev Slaný – HC Hvězda Praha 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Branky a nahrávky: 16. Ujfaluši (Sekerka), 23. Čermák (Borkovec, Rendla), 31. Čermák (Sekerka, Ujfaluši), 37. Sekerka (Čermák, Ujfaluši), 58. Sekerka (Ujfaluši) – 15. Jurak (Procházka, Šnaidauf), 22. Velas (Procházka, Strnádek). Vyloučení: 8:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hruška – Karda, Kazatel.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): V posledním domácím utkání před play off jsme přivítali tým pražské Hvězdy. Soupeř od začátku dobře bruslil a v první třetině měl mírně navrch. Od druhé třetiny jsme se vrátili k naší trpělivé, zodpovědné hře a obrázek hry se začal obracet v náš prospěch.To jsme vyjádřili dvougólovým rozdílem na konci druhé třetiny. V závěrečné třetině jsme pátý gól dali při soupeřově hře bez brankáře. Utkání se povedlo našemu druhému útoku, jehož hráči se podělili o všechny naše góly. V bráně dnes dostal přednost Vojta Jaňour, abychom se před play off přesvědčili o jeho formě z minulých utkání. Nezklamal a svým výkonem náš tým podržel. Samozřejmě výhra je práce celého týmu a fanoušci na stadiónu viděli, že hokej hrát umíme a chceme v závěrečné fázi soutěže dojít co nejdál. Teď už budeme jenom trénovat a čekat na jméno soupeře do předkola.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Věděli jsme, že stojíme proti jednomu z nejlepších týmů soutěže, ale zápas jsme začali velmi dobře. Byli jsme aktivní, vytvářeli jsme si šance a byli jsme to my, kdo otevřel skóre. Pak jsme udělali jedinou chybu v první třetině a domácí to potrestali. Druhá třetina se odehrávala ve stejném duchu. My diktovali hru, šli jsme do vedení, ale hned v dalším střídání jsme inkasovali na 2:2. Z naší chyby ve středním pásmu šel soupeř do přečíslení a prohrávali jsme 2:3. Domácí pak měli dvě přesilovky po sobě a druhou krásně proměnili na 2:4. Ve třetí třetině to byla hra na jednu bránu, ale efektivita naší střelby bohužel nebyla tak dobrá, možná chybělo i štěstí. Domácím se navíc skvěle rozchytal gólman, který skvěle pochytal i střely, které vypadaly, že by mohly skončit gólem. Bohužel jsme skončili bez bodů a s prohrou 2:5. Domácí ukázali neuvěřitelnou efektivitu. My udělali čtyři chyby a čtyřikrát jsme inkasovali. Pátý gól jsme dostali v powerplay. Do play-off musíme určitě zlepšit koncovku, to je jediné, co potřebujeme. Koncovku a větší důraz v zakončení. Těšíme se na další zápas, ve kterém přivítáme Mělník.