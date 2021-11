Kvůli nemocným a zraněným dostaly odklad zápasy Žebrák – Mělník, Kralupy – Rakovník, Žabonosy – Čáslav a Vlašim – Kolín B.

Na dalších místech se nejvyšší středočeská soutěž hrát bude. Diváci tak mohou v omezeném počtu do jednoho tisíce a s potvrzením o očkování či prodělání nemoci covid 19 v uplynulých 180 dnech vyrazit na zápasy Poděbrady – Benešov (so, 17), Mladá Boleslav B – Kutná Hora (so, 18), Velké Popovice – Černošice (so, 18), Žebrák – Králův Dvůr (so, 17.45, dohrávka předešlého kola) a Slaný – Králův Dvůr (ne, 18).

Podle Jakuba Krále, předsedy sportovně-technické komise středočeského hokejového svazu, došlo k odkladům zápasů na individuální žádost jednotlivých týmů. "Komunikovali jsme s kluby, jak jsou na tom. Víceméně všechny se shodly na tom, že mají snahu zápasy odehrát. Někde ale teď mají nemocné, nebo se teprve doočkovávají. Zatím se ale bude hrát dál," přiblížil Jakub Král a vyvrátil spekulace o plošném odkládání zápasů v souvislosti s nouzovým stavem.

Kdo se dostane na domácí zápas Bruslařů? Klub rozhodne během pátku