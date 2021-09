Turnaj byl pro všechna družstva doslova svátkem, protože od posledního utkání žen v ledním hokeji uplynul bezmála celý rok, kdy na zimní stadiony sportovce nepustil covidový zákaz.

Proto všechny zúčastněné týmy byly doslova natěšené až se opět sklouznou na ledě, a zkusí, co s nimi udělala vynucená přestávka. Pravdou je, že na jejich výkonu nebyla přestávka znát a všechna utkání byla sehrána na vysoké úrovni. V družstvu Berounských Lvic nastoupilo několik hráček ze západních a jižních Čech, které dokázaly, že budou pro klub výraznými posilami.

V prvním utkání na sebe narazily ambiciózní Prostějov, který vedl znovujmenovaný trenér ženské reprezentace U16 Rudolf Vala a HC Berounské Lvice. Oba celky myslely na vítězství v turnaji, za oba také hrály posily- za Moravanky celá reprezentační pětka hráček z U16 a navíc berounská hráčka z reprezentace Kosinová.

Utkání začalo ve vysokém tempu a brankářky na obou stranách byly doslova v dešti střel. Lvice si držely dvougólový náskok až do poslední třetiny. Příčinou stavy změny výsledku byla "malichernost", kdy rozhodčí dali na naléhání střídačky Prostějova, že Lvice nebyly včas připraveny na zahájení poslední třetiny. Ty oponovaly, že je na ledové ploše hodně vody. Rozhodčí se přidali na stranu Prostějova, Beroun poslali do oslabení, za což je hostující tým potrestal snížením na 8:7. Od tohoto okamžiku bylo na ledě doslova horko a nervozita změnila utkání v množství potyček a vyloučení. Prostějov z další přesilovky vyrovnal na šílených 8:8 A navíc i dívky a ženy někdy umí sprostě nadávat, což se stalo a to ke klidu zápasu to nepomohlo.

Konec se blížil a nakonec měly nastoupit penalty do rozhodnutí. To se nestalo, protože 3,1 vteřiny před závěrečným hvizdem rozhodla nechytatelnou bombou domácí hráčka a vítězství bylo Lvic! To spustilo lavinu zlosti a nadávek z celé lavičky hostí, končilo se tak v nesportovním duchu.

V dalším utkání Prostějov jasně vyhrál nad Děčínem 16:0 a to hlavně přispěním reprezentační pětky. Poslední utkání Beroun vs. Děčín se hrálo v atmosféře klidu, Lvice vyhrály 17:2 a potvrdily triumf v Bohemia Cupu.

Konečné pořadí turnaje: 1. HC Lvice Beroun, 2. HC Prostějov, 3. HC Děčín

V rámci turnaje byly vyhlášeny a dekorovány nejlepší hráčky na jednotlivých postech.

Nejlepší gólmanka: ............Hořínková Julie - Lvice

Nejlepší obránkyně.............Štemberová Tereza - Lvice

Nejlepší útočnice................Jebůzková Julie - Prostějov

Nejlepší střelkyně...............Topolská Tereza - Lvice

Václav ROZTOČIL