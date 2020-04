Byl to jeden z nejdojemnějších momentů v historii hokeje. 1612 zápasů čekal kanadský obránce Ray Bourque na to, aby mohl nad hlavu pozvednout Stanley cup, udělovaný každoročně nejlepšímu týmu Národní hokejové ligy. Bourque vysněné mety dosáhl v posledním zápase kariéry.

Slavný pohár, který spatřil světlo světa už kolem roku 1890, kdy si ho lord Stanley v Sheffieldu koupil jako punčovou mísu, vyhrálo také šestadvacet Čechů. Osm z nich pochází z Prahy či ze Středočeského kraje. A právě jim je věnován seriál Ledoví hrdinové. V předchozích dílech jsme představili příběhy Jiřího Hrdiny, Jaromíra Jágra a Jiřího Fischera. Dnes je na řadě František Kaberle. Právě on byl čtvrtým Středočechem, který dokázal vyhrát play off nejlepší světové soutěže.

František Kaberle. Jméno, které je hokejovým fanouškům dobře známé i za hranicemi okresu Kladno. Během sedmdesátých let se totiž podepsalo pod dva tituly mistrů světa a pod pět ligových triumfů tehdejšího SONP Kladno (jeden z nich až v roce 1980, pozn. red.). Od roku 1973 měl František Kaberle starší ještě jednu práci mimo led – staral se o syna. Ten po svém otci zdědil nejen křestní jméno, ale i hokejové nadání. V rodném Kladně v sedmnácti letech nastoupil do A-týmu a přes švédské MoDo zamířil za oceán. Na draftu 1999 po „Kabelkovi“ sáhli Los Angeles Kings.

Na západě USA se ale František Kaberle dlouho neohřál, v závěru své první sezony v NHL se stěhoval do Atlanty, kde zakotvil až do výluky v ročníku 2004/2005. To už byl Kaberle čtyřnásobným mistrem světa. Během výluky působil na Kladně i ve Švédsku, na jaře pomohl českému týmu k dalšímu zlatu z mistrovství světa. To František Kaberle vyhrál po boku svého bratra Tomáše. Za mořem mezitím získala práva na jeho služby Carolina Hurricanes.

Kaberle se v Carolině objevil v nejlepší možný moment. Právě v sezoně 2005/2006 totiž celek z města Raleigh dokráčel až na vrchol, Carolina získala svůj první – a zatím jediný – Stanley cup. František Kaberle k němu pomohl výrazně. V play off zapsal třináct kanadských bodů a v rozhodujícím sedmém finále se postaral o vítězný gól. Ve 25. minutě utkání prostřelil Markkanena, Carolina nakonec vyhrála 3:1. Stanley cup nad hlavu pozvedl nejen František Kaberle, ale i Josef Vašíček. Na straně Edmontonu naopak smutnilo trio Aleš Hemský, Jaroslav Špaček, Radek Dvořák. Skvělý Kaberleův ročník okořenil i olympijský bronz z Turína.

Právě František Kaberle byl vůbec prvním hokejistou, který do Kladna přivezl Stanley cup oficiálně. Show se uskutečnila v areálu na Sletišti, pohár následně zamířil i do Unhoště za kamarádem Pavlem Paterou.

Čerstvý vítěz Stanley cupu nakonec strávil v Carolině ještě další tři sezony. Následně oblékl dresy Kladna, Pardubic a Plzně, v roce 2012 skončil definitivně. Potichu, bez ovací a fanfár. Přitom bylo co slavit. Vždyť jen z velkých akcí má František Kaberle hned třináct medailí. A navrch Stanley cup. Není moc českých hokejistů, kterým bylo dopřáno prožít tolik slavných triumfů. Kaberlemu se to povedlo.