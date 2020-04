„Nepřijde mi, že mám padesát let. Jasně, tělo se ozývá, hlavně záda a kolena, ale hlava je v pohodě. Manželka tedy tvrdí opak, ale cítím se fakt dobře (smích). Zdaleka nejste první, kdo mi dnes volá, přišlo toho dost. Byl jsem v pracovní zátěži, takže ani nestíhám odpovídat,“ přiznal dobře naladěný Zdeněk Orct.

Jaká byla jeho kariéra? Je spojená především s Litvínovem a s Kladnem. Orct přitom začínal v Liberci, kde se také narodil. Zprvu to na úspěšné ledové dobrodružství nevypadalo, přednost mělo vzdělání. Jenže zájem Litvínova vydržel a Orct nakonec k chemikům zamířil. Vyplatilo se. Dařilo se mu tak moc, že si v roce 1993 vychytal nominaci na bronzový světový šampionát v Německu.

V sezoně 2001/2002 se Orct přesunul na jinou tradiční hokejovou adresu, do Kladna. „Nedá se na to zapomenout. Přitom jsem byl téměř před podepsáním smlouvy do Třince, ale rozhodl jsem se nakonec pro Kladno, a to i pro skvělé a férové jednání i vzdálenost mezi Kladnem a Litvínovem,“ vzpomínal Orct v rozhovoru pro klubový web Kladna. Ani on ovšem nezabránil sestupu z elitní soutěže. Návrat mezi extraligovou smetánku však přišel hned za rok. Po další sezoně Orct poprvé - a naposledy - okusil zahraniční angažmá, upsal se Kazani, kde odchytal osm utkání.

V kladenském dresu následně Orct přidal dalších pět sezon, v závěru té poslední už nastupoval za prvoligové Ústí nad Labem, které marně bušilo na extraligovou bránu. Orct ve Slovanu tvořil silnou gólmanskou dvojici s Dušanem Salfickým, poté byl jeho kolegou mladíček Francouz. Kariéru ukončil v roce 2014. A dal se na dráhu trenéra brankářů v Litvínově.

Kladno na padesátiny své legendy nezapomnělo. Zdeněk Orct od Rytířů dostal speciální dres, který symbolizuje historii i současnost kladenského hokeje. Číslo 50 nemohlo chybět.

Orct zároveň prozradil, že fanoušky Kladna má stále v srdci: „Oni ti kladenští fanoušci jsou dost podobní těm litvínovským. Jsou jiní, strašně oddaní, skvělí. Říkám zcela upřímně, že nosím kladenské fanoušky v srdci. Když jsme v roce 2002 spadli, tak mi mnozí nadávali, pískali na mě. Bylo to ale oprávněné, nezlobím se na ně. Pak jsem se to ale těm fanouškům snažil vrátit a naštěstí se to tím návratem povedlo. Je ale vážně obdivuhodné, jací fanoušci na Kladně jsou a jak ten klub podporují.“