A-tým vstoupil do měsíce listopadu venkovním utkáním s Blatnou. Zápas, který se odehrál před dechberoucí kulisou 255 diváků, nabídl velmi atraktivní podívanou. Nutno pochválit domácí fanoušky, kteří pomocí dýmovnic a bubnů dodali tu pravou atmosféru. Kelti dlouho tahali za delší konec a vedli. Blatná ovšem zvýšila aktivitu a vytvořila si mnoho šancí, které nakonec i proměnila a Berounští se museli smířit s prohrou 5:7.

Následující víkend v neděli odpoledne odehrálo Áčko další zápas doma proti záloze extraligové Plzně. Kelti byli za dobrý úvod odměněni přesilovkami, které se jim navíc podařilo využít. Výborný výkon podal domácí brankář Lain, který za své záda pustil pouze jednu střelu. Konečnou pojistku přidal v 41. minutě Beneš, který poslal Kelty do vedení 4:1 a zajistil jim tříbodovou výhru.

Junioři si zdramatizovali postup do první trojky

Juniorka nejdříve přivítala v sobotu před domácím publikem TJ KOVO Praha. Zápas měl být formalitou, a to se potvrdilo. Kelti nenechali nic náhodě a hned v úvodu zápasu šli do vedení. Postupem času se domácí přizpůsobili tempu hostů a nehrál se moc pohledný hokejbal, branek bylo ovšem vidět spoustu. Prosazoval se především Vojtěch Šlechta, který zaznamenal hattrick a junioři tak porazili KOVO jasně 9:1.

O týden později vyjeli do dalekých Prachatic, kde po dlouhé době ochutnali porážku. Vlažný úvod a zejména nepovedená druhá třetina zavinily ztrátu tří bodů v podobě prohry 5:7. Nezbývá jim tak než vyhrát poslední dva zápasy základní části, aby se udrželi v první trojce a získali jistotu play-off.

Jágr proti Hossovi. Utkání hokejových legend v O2 areně připomene výročí Nagana

Dorostenci prošli listopadem bez zaváhání

Dorostenci vstoupili do nového měsíce zápasem v Plzni, který nabídl vyrovnanou partii. Střelecký půst obou týmů prolomila Plzeň až ve třetí třetině. Kelti ale zabojovali, dokázali vyrovnat a následně se i dostat do vedení, které navíc stvrdili trefou do prázdné branky a plzeňské Mečouny tak překvapivě porazili 3:1.

Podzimní část pak dorost uzavřel napínavým utkáním proti pražskému Kert Parku. Kelti se dostali dvakrát do vedení, avšak soupeř dokázal vždy srovnat. Šlo se tedy do prodloužení, které tři vteřiny před sirénou rozhodl dělovkou od modré obránce David Černý. Dorost díky dvěma získaným bodům přezimuje na třetím místě tabulky západní divize.

Matěj Taufer