I když Berounským Lvicím komplikuje herní plány a sestavu mnoho reprezentačních akcí U16, kde v reprezentaci hraje šest Lvic, tak se zbytek kádru Lvic odhodlaně bojuje v ligových zápasech první ligy žen.

Foto dvou Lvic - nejmenší Tereza Brejchová a největší Eva Adamová. | Foto: Václav Roztočil

V předposledním kole ligy žen Berounské Lvice hostovaly na ledě hodně nepříjemného soupeře, a to v Roudnici. Berouňačky po delší přestávce posílily děvčata z Plzně a to, Elí Zahálková a Martina Staňková a na hře Berouna to bylo hodně znát.