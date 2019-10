Lvicím v utkání scházelo stále ještě několik hráček. Ať už ze zdravotních nebo studijních důvodů nebyly mimo jiné k dispozici Michaela Nováková, Eliška Zahálková, Aneta Kadeřábková nebo Anna Vaníčková, ale i tak si zbytek týmu s ambiciózními soupeřkami dokázal poradit a navázal tak na drtivé vítězství z pod Ještědu, kde v úvodním kole letošního ročníku zvítězil 11:5.

O víkendu v Berouně to bylo podobné jenom s tím rozdílem, že konečné skóre bylo pro liberecké hráčky o něco málo milosrdnější.

Samotný zápas začal z obou stran opatrně. Na první branku Berouna brzy reagovaly i hostující děvčata a nic nenasvědčovalo, že by se měl opakovat divoký výsledek z Liberce. Vše se změnilo poté, co se Beroun zásluhou Adámkové dostal podruhé do vedení. Od té doby se začalo hrát pomalu, ale jistě, podle domácích not.

Naplno pak berounské hokejistky převzaly otěže zápasu do svých rukou v prostřední části, ve které se prosadily třikrát a navýšily náskok na 5:2.

Hra libereckých hokejistek postupně uvadala a marná byla i snaha trenéra Daňka vyburcovat dívky k větší bojovnosti. Nic na Lvice neplatilo. A ty stále neměly dost.

Zářil především jejich první útok, který byl složený ze zkušených reprezentantek Topolské a Tomasco a doplněn o nadějnou mládežnickou reprezentantku kategorie U16 Viktorii Jílkovou. Zmíněná trojice si během zápasu nejen krásnými kombinačními akcemi, ale především tím, že se postarala o osm z celkových devíti branek, vysloužila obdiv u všech přítomných diváků na stadionu.

Za výkon je však v družstvu berounských Lvic nutno pochválit všechny hráčky. Včetně brankářky Vojtové, která se na led vrátila po delší pauze. Zkrátka ze strany Berouna to byl hokejový koncert, kterému odpovídá i vysoké vítězství. To ale mohlo být ještě vyšší. Desátý gól Berouna ale rozhodčí po dlouhém váhání neuznal. I tak ovšem mohly být berounské hokejistky s výsledkem spokojeny.

HC Lvice Beroun – HC Liberec 9:2 (2:1, 3:1, 4:0)

Branky: Tomasco 4, Jílková 2, Topolská 2, Adamová – Hornická, Raselová.

HC Lvice Beroun: Vojtová – Brejchová, Martínková, Macháčková, Nenadálová, Bílá, Šeflová, Topolská, Tomasco, Jílková, Bažantová, Hužvárová,Štemberová, Adamová, Genčevová Římalová.

Jílková je mistryní světa

Zajímavostí nedělního utkání bylo, že berounská Viktorie Jílková nastoupila těsně po návratu z mistrovského utkání v dívčím boxu, které absolvovala vítězně v sobotu večer v Německu. Navíc o týden dříve získala v Turecku titul mistryně světa v kickboxu.

Václav Roztočil