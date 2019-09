Ve druhém kole hokejové první ligy žen zajížděly Berounské Lvice až pod liberecký Ještěd, kde v letošní sezoně vytvořil místní hokejový klub HC Liberečtí tygři ideální podmínky pro hru ženský hokej.

HC Berounské Lvice | Foto: archiv

Lvicím sice scházely z různých důvodů dvě brankářky a celá jedna pětka do hry, ale to nic neměnilo na tom, že děvčata chtěla přivést domů alespoň jeden bodík. Nakonec to byly body tři a ještě navíc dvojciferný příděl branek v síti domácích! O tento příděl se postarala hlavně stále ještě neuzdravená Šarlota Tomasco, která sama přispěla k vítězství Lvic dvojnásobným hattrickem, kdy vstřelila nádherných 6 branek.