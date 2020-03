Utkání s vedoucím týmem ligy slibovalo hokejově zajímavé utkání, což se také v průběhu utkání stalo. Vary slaví velký úspěch, když jako nováček ligy žen hned v prvém roce účasti jasně vyhrál ligu před týmem Pardubic a na bronzovém stupínku se potom umístily Berounské Lvice s náskokem osmnácti bodů před čtvrtým týmem s Roudnice.

Utkání v KV Aréně je pro každého hráče vždy velkým zážitkem, protože tato hala patří k nejnovějším u nás. Lvice se také těšily na toto utkání a na Vary si navíc i věřily. Dokladem toho byla hra Lvic na tři pětky, které si tak po dlouhé době hry na dvě pětky mohly lépe rozložit svoje síly a od samého začátku zle zatápěly domácím Dračicím. Většina hry se odvíjela před domácí brankou až do doby, když v osmé minutě utkání šly Lvice do vedení po krásné akci Šarloty Tomasco. I když domácím se podařilo z ojedinělé akce vyrovnat skóre utkání, tak po sólo akci Lvice Vackové šly opět Berouňačky do vedení - 2:1.

Když se povedl sólový unik po křídle Tereze Topolské a její nechytatelné střele překonala domácí gólmanku a zvýšila vedení Berouna na 3:1, tak jakýsi odpor Varů oslábl a Lvice měly nadále utkání pevně na svých holích. V této části utkání se hrál velmi dobrý hokej na světové úrovni. Ale jen do doby času utkání 28:33, když z nepochopitelných důvodů došlo k velkého zkratu Lvice Brejchové, která nikým netísněna zavěsila puk do své branky a překonala tak gólmanku Nenadálovou.

Karlovarské hokejistky to hodně nabudilo a ty se jako by nastartovaly ke zvratu v utkání ve svůj prospěch. Jejich momentální převahu zastavilo až zranění jejich domácí hráčky Gruntové, která byly nucena skončit v utkání, a nakonec jí musela i odvezla sanitka na vyšetření.

Ve třetí třetině se dařilo berounské reprezentantce Topolské, která dokázala účinně bránit, ale i útočit, natolik až se jí podařilo zvýšit stav utkání ve prospěch Berouna na 4:2. Vedení Berouna se asi nelíbilo domácím rozhodčím, a tak začali vylučovat Berouňačky i za fauly, které viděli jenom oni. Zvlášť, když se Karlovarským podařilo snížit na 3:4 v čase 52:30, byl následný atak rozhodčího takový, že nekompromisně vyloučil Lvici Martínkovou na dvě minuty a následně přidal ještě 5 minut a dodatkem do konce utkání za něco, co neudělala.

Lvice tedy musely hrát dlouhých pět minut v oslabení. Lvice neskutečnou bojovností nakonec výsledek ubránily, a to i když Karlovy Vary hrály poslední dvě minuty bez gólmanky v počtu šest na pět.

Berouňačky tak v závěru sezony dokázaly, že hokej hrát umí, a tak dobře reprezentují město Beroun, ale které je neustále přehlíží, protože jim na jejich činnost doposud nepřispělo ani korunou! Zkrátka děvčata musí hrát za své a v amatérských podmínkách, ale s velkou láskou ke sportu.

Václav Roztočil