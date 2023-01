Na velký hokejový svátek se těší také sám prezident Ocelářů Ján Moder. „Opravdu velice si vážíme pozvánky od organizátorů. Bude to poprvé, kdy se v novodobé historii klubu chystáme na zápas pod otevřeným nebem,“ řekl třinecký šéf.

Třinec s Kometou odstartuje velkou víkendovou show, která zahrnuje celkem tři zápasy. Co bude následovat? V sobotu se střetnou již v rámci slovenské extraligy Trenčín se Zvolenem, v neděli si to rozdá domácí Slovan, který slaví sto let, s Košicemi.

Martin Růžička je lídrem kanadského bodování extraligy s 38 body. „V mých letech je to pro mě překvapení (usmívá se). Takové věci ale neřeším, uvidíme, jak to nakonec bude,“ je nad věcí při otázce, zda chce bodování opět vyhrát. Rozšíří svoji bodovu sbírku i na Slovensku?