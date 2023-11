Matyáš Šapovaliv prožil v zámoří fantastický týden. Berounský odchovanec ve službách juniorského týmu Saginaw Spirits. Ve třech zápasech zaznamenal jedenáct kanadských bodů a vedení Ontario Hockey League ho vyhlásilo Hráčem týdne. Informoval o tom specializovaný server hokej.cz.

Matyáš Šapovaliv přivezl na setkání v Berouně stříbro z mistrovství světa | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Z Berouna a Kladna se vydal Šapovaliv na trnitou cestu, ale zatím si hokejkou prosekává cestu k pevnosti zvaná NHL víc než srdnatě. Draftoval ho aktuální vítěz Stanley Cupu Vegas Golden Knights a dokonce s ním už podepsal nováčkovský kontrakt.

Už v předešlých dvou sezonách se mu v juniorce dařilo, pokaždé se blížil bilanci bodu na zápas. V play-off dokonce zářil, když v 11 utkáních uhrál 17 bodů. Teď už jedním ze čtyř jasných tahounů týmu ze státu Michigan, jímž v minulosti prošli třeba Richard Jarůšek nebo Michal Birner. Na kontě má 28 bodů z 22 zápasů a v celkovém pořadí OHL drží 21. příčku.

Daří se navíc celému týmu, který vyhrál deseti zápasů v řadě, a to je historický klubový zápis.

O to větší radost mají trenéři české reprezentace do 20 let, Matyáš Šapovaliv za ni totiž ve svých devatenácti letech pořád ještě může hrát na nadcházejícím MS juniorů. Už loni přispěl k senzačnímu stříbru, letos by měl být opět prvním centrem.

Na síti X si můžete prohlédnout Šapovalivovy branky z posledních zápasů.